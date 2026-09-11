Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS
Корпус ExeGate — это компактный и функциональный корпус типа Mini-Tower, идеально подходящий для сборки среднего уровня компьютера. Он выполнен из качественных материалов, включая пластик и сталь, которые обеспечивают прочность и долговечность конструкции. Корпус окрашен в классический черный цвет, который легко впишется в любой интерьер. Основной особенностью корпуса ExeGate является наличие встроенного блока питания, что упрощает процесс сборки и экономит время. Блок питания размещен в верхней части корпуса, что способствует более эффективному использованию внутреннего пространства. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-фактора mATX, что делает его универсальным решением для большинства системных сборок. Он оснащен четырьмя слотами расширения, что позволяет гибко настроить систему под индивидуальные потребности. Внутри корпуса предусмотрено два внутренних отсека для жестких дисков формата 3.5 и один отсек для устройств формата 5.25, что обеспечивает достаточное количество места для установки накопителей и оптических приводов. ExeGate предоставляет возможность установить процессорный кулер высотой до 135 мм и видеокарту длиной до 310 мм, что позволяет использовать мощные компоненты без ограничений. Вес корпуса составляет 2,9 кг, что делает его достаточно легким для безопасного перемещения и установки. Отсутствие подсветки делает его привлекательным выбором для пользователей, предпочитающих минималистичный дизайн и функциональность.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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