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Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS

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Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS - фото 2
Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
3 770 руб.  4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591138
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 355 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х39х21
Вес, кг.
3.25

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS

Корпус ExeGate — это компактный и функциональный корпус типа Mini-Tower, идеально подходящий для сборки среднего уровня компьютера. Он выполнен из качественных материалов, включая пластик и сталь, которые обеспечивают прочность и долговечность конструкции. Корпус окрашен в классический черный цвет, который легко впишется в любой интерьер. Основной особенностью корпуса ExeGate является наличие встроенного блока питания, что упрощает процесс сборки и экономит время. Блок питания размещен в верхней части корпуса, что способствует более эффективному использованию внутреннего пространства. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-фактора mATX, что делает его универсальным решением для большинства системных сборок. Он оснащен четырьмя слотами расширения, что позволяет гибко настроить систему под индивидуальные потребности. Внутри корпуса предусмотрено два внутренних отсека для жестких дисков формата 3.5 и один отсек для устройств формата 5.25, что обеспечивает достаточное количество места для установки накопителей и оптических приводов. ExeGate предоставляет возможность установить процессорный кулер высотой до 135 мм и видеокарту длиной до 310 мм, что позволяет использовать мощные компоненты без ограничений. Вес корпуса составляет 2,9 кг, что делает его достаточно легким для безопасного перемещения и установки. Отсутствие подсветки делает его привлекательным выбором для пользователей, предпочитающих минималистичный дизайн и функциональность.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Minitower BA-309-AA400 Black EX286425RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
190 x 355 x 380 мм
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь
Разъемы на передней панели
2x USB 2.0, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate — это компактный и функциональный корпус типа Mini-Tower, идеально подходящий для сборки среднего уровня компьютера. Он выполнен из качественных материалов, включая пластик и сталь, которые обеспечивают прочность и долговечность конструкции. Корпус окрашен в классический черный цвет, который легко впишется в любой интерьер. Основной особенностью корпуса ExeGate является наличие встроенного блока питания, что упрощает процесс сборки и экономит время. Блок питания размещен в верхней части корпуса, что способствует более эффективному использованию внутреннего пространства. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-фактора mATX, что делает его универсальным решением для большинства системных сборок. Он оснащен четырьмя слотами расширения, что позволяет гибко настроить систему под индивидуальные потребности. Внутри корпуса предусмотрено два внутренних отсека для жестких дисков формата 3.5 и один отсек для устройств формата 5.25, что обеспечивает достаточное количество места для установки накопителей и оптических приводов. ExeGate предоставляет возможность установить процессорный кулер высотой до 135 мм и видеокарту длиной до 310 мм, что позволяет использовать мощные компоненты без ограничений. Вес корпуса составляет 2,9 кг, что делает его достаточно легким для безопасного перемещения и установки. Отсутствие подсветки делает его привлекательным выбором для пользователей, предпочитающих минималистичный дизайн и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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