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Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS)

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Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) - фото 1
Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) - фото 2
Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) - фото 3
Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) - фото 4
Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) - фото 1
  • Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) - фото 2
  • Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) - фото 3
  • Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) - фото 4
  • Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 527806
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 347 x 375 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS)

Корпус ExeGate, типоразмера Mini-Tower, представляет собой надежное и компактное решение для сборки компьютера. Он выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет. Корпус оснащен блоком питания мощностью 500 Вт, который удобно расположился в верхней части, обеспечивая стабильное питание всех компонентов. Совместимость с материнскими платами форм-фактора mini-ITX и mATX делает этот корпус универсальным выбором для различных конфигураций. Внутри предусмотрено 4 слота для установки дополнительных карт расширения, при этом максимальная длина поддерживаемой видеокарты составляет 200 мм. Также корпус позволяет установить процессорный кулер высотой до 130 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение. ExeGate предлагает пользователю два внутренних отсека для установки 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для 2,5-дюймового устройства. Это позволяет организовать гибкую систему хранения данных в зависимости от ваших потребностей. С весом всего 3 кг, данный корпус сочетает легкость и прочность, что значительно облегчает его транспортировку и установку. ExeGate - это надежный выбор для тех, кто ищет компактный и функциональный корпус для создания эффективной компьютерной системы.

Отзывы о товаре Корпус MiniTower ExeGate BA-201-AA500 (EX284021RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 347 x 375 мм
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
200
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 92x92 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Мощность блока питания, Вт
500
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate, типоразмера Mini-Tower, представляет собой надежное и компактное решение для сборки компьютера. Он выполнен из прочной стали и окрашен в элегантный черный цвет. Корпус оснащен блоком питания мощностью 500 Вт, который удобно расположился в верхней части, обеспечивая стабильное питание всех компонентов. Совместимость с материнскими платами форм-фактора mini-ITX и mATX делает этот корпус универсальным выбором для различных конфигураций. Внутри предусмотрено 4 слота для установки дополнительных карт расширения, при этом максимальная длина поддерживаемой видеокарты составляет 200 мм. Также корпус позволяет установить процессорный кулер высотой до 130 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение. ExeGate предлагает пользователю два внутренних отсека для установки 3,5-дюймовых накопителей и один отсек для 2,5-дюймового устройства. Это позволяет организовать гибкую систему хранения данных в зависимости от ваших потребностей. С весом всего 3 кг, данный корпус сочетает легкость и прочность, что значительно облегчает его транспортировку и установку. ExeGate - это надежный выбор для тех, кто ищет компактный и функциональный корпус для создания эффективной компьютерной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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