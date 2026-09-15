Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)
Корпус 1STPLAYER FIREROSE F3-A позволяет собрать рабочий или игровой ПК. Модель типоразмера Mid-Tower выполнена в комбинации черного и белого цветов. Окно из закаленного стекла делает видимыми внутренние компоненты, что упрощает обслуживание. Корпус совместим с платами формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX и предусматривает вертикальную установку компонента. В нем отсутствует встроенный блок питания: корпус совместим с форматом ATX. Расположение блока в нижней части внутреннего пространства улучшает циркуляцию воздуха и создает эффективное охлаждение. 1STPLAYER FIREROSE F3-A оснащен 4 отсеками для жестких дисков ? по 2 для формата 3.5 и 2.5. Благодаря 7 слотам расширения можно установить видеокарту длиной 305 мм или дополнительное оборудование. Внутри размещены 4 вентилятора диаметром 120 мм с ARGB-подсветкой. Дополнительно можно установить 2 верхних и 3 фронтальных вентилятора такого же размера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ...
-
В наличииЦена 3 870 руб.968 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитКорпус Foxline FL-733-FZ450R Black
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус InWin CK709 (6143979) Black
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитКорпус Powerman SV511C PMP-450ATX (6178440)
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКорпус Zalman S4 Plus черный
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитКорпус 1stPlayer TRILOBITE T3-G Black (T3-G-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 090 руб.1023 руб. в СплитКорпус Zalman N4 black (N4 rev.1)
-
В наличииЦена 4 090 руб. 4 690 руб.1023 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK PM-450SFX (6154288)
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитКорпус 1stPlayer Firerose F3-A Black (F3-A-BK-4F1)
-
В наличииЦена 4 240 руб.1060 руб. в СплитКорпус Powerman ST616BK PM-450SFX (6188898)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус 1stPlayer Firerose F3-A White (F3-A-WH-4F1)