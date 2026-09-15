Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-R красный
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус 2.5" Gembird EE2-U3S-2-R красный
Используя внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-R, вы сможете превратить 2.5-дюймовый HDD или SSD во внешний накопитель. Устройство не требует организации внешнего питания: для работы модели требуется лишь подключение к порту USB, с помощью которого осуществляется обмен данными. Внешний бокс соответствует требованиям стандарта USB 3.0, пропускная способность которого составляет 5 Гбит/с. Обратная совместимость устройства позволяет использовать порты USB 2.0. Внешний бокс Gembird EE2-U3S-2-R собран в прочном и легком корпусе, изготовленном из алюминия. Дизайн устройства оформлен с помощью красного цвета. Внешний бокс компактен: его габаритные размеры составляют 134x75x12 мм. Модель обладает совместимостью со всеми широко распространенными операционными системами. В комплектацию внешнего бокса входят интерфейсный кабель, отвертка, чехол и краткое руководство пользователя. Роль упаковки устройства исполняет компактная коробка с «окном», сквозь которое можно ознакомиться с внешним видом содержимого.
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