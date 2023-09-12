Корпус Zalman S2 (S2 BLACK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 223226
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
189x451x412
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х47х24
Вес, г.
170
Описание товара Корпус Zalman S2 (S2 BLACK)
Zalman S2 — это компактный и строгий компьютерный корпус формата Midi-Tower, разработанный для создания производительных игровых и офисных систем начального и среднего уровня.Корпус выполнен в классическом черном цвете из прочной стали и качественного пластика. Его главная особенность — полностью сетчатая передняя панель (Mesh). Она не только придает компьютеру строгий динамичный вид, но и обеспечивает максимальный приток холодного воздуха к компонентам. Боковая панель выполнена из прозрачного акрилового пластика, что позволяет детально рассматривать работу внутренних комплектующих.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 SI Black (DP-MATX-MATREXX30-SI)
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитКорпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитКорпус Foxline FL-702-FZ450
-
В наличииЦена 3 200 руб.800 руб. в СплитКорпус MINITOWER mATX W/PSU 2xUSB+USB3.0 аудио черный 4x120mm Fa...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитКорпус Deepcool Matrexx 30 черный
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитКорпус Zalman R2 White
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитКорпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитКорпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 450 Вт
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитКорпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500...
-
В наличииЦена 3 460 руб.865 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитКорпус Zalman Z1 Iceberg white
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитКорпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
189x451x412
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Развернуть
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Zalman S2 — это компактный и строгий компьютерный корпус формата Midi-Tower, разработанный для создания производительных игровых и офисных систем начального и среднего уровня.Корпус выполнен в классическом черном цвете из прочной стали и качественного пластика. Его главная особенность — полностью сетчатая передняя панель (Mesh). Она не только придает компьютеру строгий динамичный вид, но и обеспечивает максимальный приток холодного воздуха к компонентам. Боковая панель выполнена из прозрачного акрилового пластика, что позволяет детально рассматривать работу внутренних комплектующих.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
Цена/качество. Грех жаловаться
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус для недорогой сборки
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё устроило. Не ожидал ни большего ни меньшего! небольшой, компактный и легкий по сравнению с моим старым корытом. Конечно было бы куда приятнее если бы добавили петли открывания, их себестоимость 100р.. Уже давно пора на всех корпусах ставить дверной вариант стекла. В комплекте вертушка на выдув, пылевые фильтра спереди, сверху и снизу. В эксплуатации три месяца, полет отличный! Пылевые фильтра очень спасают от шерсти моих трех котов) Больше нравится компактность самого корпуса.
Достоинства:
Комментарий:
В целом друзьям бы я такой корпус в бюджет мог бы поректмендовать.
Достоинства:
Комментарий:
Реально приятно трогать, качественно и продуманно изготовлен. Под копирку многие пишут, что металл тонкий - неа. Сталь хорошей толщины, немягкая. Легкий, монтировать - одно удовольствие.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целый. Запечатан был скотчем, в коробке, по углам был пенопласт
Достоинства:
Комментарий:
муж оценил, все собрал , выглядит супер
Достоинства:
Комментарий:
Боковая стенка из оргстекла но за эти деньги вполне, стекло толстое, прилегает плотно, крепление для ссд и классических жёстких дисков
Достоинства:
Комментарий:
цена для залмана , полное соответствие всех технологических отверстий под кулеры, ххд и прочее. металл приятно удивил толщиной и прочностью на фоне большинства нынешних системников, толщиной семь больше фольги. В общем брать стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала для дочки, она оценила на 5 из 5, пришло все целое.
Достоинства:
Комментарий:
все встало как нужно, спокойно собрал, запустил, все на своих местах, благодарю)
Корпус Zalman S2 (S2 BLACK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Zalman S2 (S2 BLACK)
Достоинства:
Комментарий:
Цена/качество. Грех жаловаться
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус для недорогой сборки
Достоинства:
Комментарий:
Меня всё устроило. Не ожидал ни большего ни меньшего! небольшой, компактный и легкий по сравнению с моим старым корытом. Конечно было бы куда приятнее если бы добавили петли открывания, их себестоимость 100р.. Уже давно пора на всех корпусах ставить дверной вариант стекла. В комплекте вертушка на выдув, пылевые фильтра спереди, сверху и снизу. В эксплуатации три месяца, полет отличный! Пылевые фильтра очень спасают от шерсти моих трех котов) Больше нравится компактность самого корпуса.
Достоинства:
Комментарий:
В целом друзьям бы я такой корпус в бюджет мог бы поректмендовать.
Достоинства:
Комментарий:
Реально приятно трогать, качественно и продуманно изготовлен. Под копирку многие пишут, что металл тонкий - неа. Сталь хорошей толщины, немягкая. Легкий, монтировать - одно удовольствие.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел целый. Запечатан был скотчем, в коробке, по углам был пенопласт
Достоинства:
Комментарий:
муж оценил, все собрал , выглядит супер
Достоинства:
Комментарий:
Боковая стенка из оргстекла но за эти деньги вполне, стекло толстое, прилегает плотно, крепление для ссд и классических жёстких дисков
Достоинства:
Комментарий:
цена для залмана , полное соответствие всех технологических отверстий под кулеры, ххд и прочее. металл приятно удивил толщиной и прочностью на фоне большинства нынешних системников, толщиной семь больше фольги. В общем брать стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала для дочки, она оценила на 5 из 5, пришло все целое.
Достоинства:
Комментарий:
все встало как нужно, спокойно собрал, запустил, все на своих местах, благодарю)