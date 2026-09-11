Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS)
Корпус ExeGate представляет собой стильное и функциональное решение для создания компактной и производительной системы. Этот Mini-Tower корпус изготовлен из прочной стали и выполнен в классическом черном цвете с элегантной RGB подсветкой, добавляющей современный акцент в его дизайн. Корпус оснащен встроенным блоком питания мощностью 700 Вт, что делает его готовым к работе с самыми требовательными конфигурациями. С корпусом ExeGate вы сможете установить материнские платы форматов mini-ITX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе компонентов. Внутри предусмотрено 4 слота расширения, которые позволят вам добавить необходимые комплектующие для расширения функциональности системы. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 135 мм и видеокарт длиной до 240 мм, что делает его отличным выбором для создания сбалансированной игровой или рабочей станции. Практичность корпуса также подчеркивается наличием двух внутренних отсеков для жестких дисков формата 3.5", которые обеспечат достаточное пространство для хранения данных. Блок питания располагается в верхней части корпуса, что способствует оптимальной организации кабелей и улучшенной вентиляции. С общим весом в 3,1 кг, корпус остается легким и удобным для транспортировки. Бренд ExeGate гарантирует качество и надежность своей продукции, делая этот корпус идеальным выбором для пользователей, ценящих производительность и стиль в компактном форм-факторе.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитКорпус MIDITOWER Apex Metal XL ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU US...
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитКорпус Zalman ZM-T8 черный
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитВнешний корпус для SSD M2 KS-is KS-571
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8227 (EX295765RUS)
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус Deepcool Wave V2 (DP-MATX-DPWAVE2)
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+...
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитКорпус MIDITOWER RaptorX ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 2xUSB1.1...
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
-
В наличииЦена 2 960 руб.740 руб. в СплитКорпус Zalman ZM-T6 Black
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 (DP-MATX-MATREXX30) без БП, черный
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитКорпус ExeGate MIDITOWER EVO-8243 (EX292859RUS)
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 30 SI Black (DP-MATX-MATREXX30-SI)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Верхнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Отзывы о товаре Корпус ExeGate mEVO-9302-NPX700 700W (EX287886RUS)