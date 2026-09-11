Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Forza FZ-015-SX450R-U32
Корпус Foxline — это компактное решение формата Mini-Tower, идеально подходящее для создания надежной системы начального или среднего уровня. В черном корпусе сочетаются элегантный дизайн и функциональность. Изготовленный из пластика и стали, он обеспечивает прочность и долговечность конструкции. Корпус поставляется с установленным блоком питания верхнего размещения, что упрощает сборку и минимизирует количество дополнительных компонентов. Поддержка форматов материнских плат mini-ITX и mATX делает его универсальным выбором для различных сборок. Несмотря на свою компактность, корпус предлагает достаточно места для установки необходимых компонентов. Максимальная высота процессорного кулера составляет 145 мм, а длина видеокарты может достигать до 260 мм, что позволяет установить современные компоненты без особых затруднений. В корпусе предусмотрены два внутренних отсека 3,5 дюйма и один отсек 2,5 дюйма для установки накопителей, а также два отсека 5,25 дюйма для дополнительных устройств, таких как оптические приводы. При этом отсутствует встроенный кард-ридер. С четырьмя слотами расширения, Foxline предоставляет возможность для добавления различных плат расширения, что позволяет адаптировать систему под ваши нужды. Хотя корпус и не имеет окна на боковой стенке, его функциональность и компактные размеры делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и стиль в одном флаконе.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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