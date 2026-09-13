Корпус ACD Coffer 109W White (MO-SI100W-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ACD Coffer 109W White (MO-SI100W-00)
**Корпус для ПК ACD Citadel 109W: стиль и функциональность** Ищете надёжный и стильный корпус для вашего ПК? ACD Citadel 109W — идеальный выбор для сборки современного компьютера! **Почему стоит выбрать ACD Citadel 109W?** * **Поддержка ATX:** корпус совместим с материнскими платами формата Micro-ATX, что даёт вам свободу выбора комплектующих. * **Современные интерфейсы:** наличие портов Type-C, USB 3.0 и аудиокомборазъёма обеспечит удобное подключение всех необходимых устройств. * **Продуманная вентиляция:** сетчатая панель (mesh) способствует эффективному охлаждению компонентов, помогая предотвратить перегрев. * **Элегантный дизайн:** белый цвет и современный внешний вид позволят вашему ПК гармонично вписаться в любой интерьер. С корпусом ACD Citadel 109W вы получите не только надёжную защиту компонентов вашего ПК, но и стильное решение для вашей рабочей или игровой станции. Соберите компьютер мечты с ACD Citadel 109W!
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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