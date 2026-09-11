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Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS)

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Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477975
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
195 x 415 x 385 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 х 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS)

Корпус ExeGate — это надежное решение для сборки компьютера, предлагающее оптимальное сочетание функциональности и стиля. Выполненный в строгом черном цвете, этот корпус типа Midi-Tower изготовлен из прочной стали, обеспечивающей стабильность конструкции. Корпус оснащен одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, что способствует хорошей вентиляции и охлаждению системных компонентов. Отсутствие встроенного кард-ридера придает корпусу лаконичный и минималистичный вид. Верхнее расположение блока питания облегчает установку и обслуживание, а семь слотов расширения позволяют гибко настраивать конфигурацию системы. Корпус предоставляет достаточно места для установки различных комплектующих с поддержкой форматов ATX и mATX. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека размером 3,5 дюйма и два отсека размером 2,5 дюйма, а также один внешний отсек размером 5,25 дюйма для установки дополнительных устройств, таких как оптический привод. С корпусом ExeGate вы можете установить видеокарту длиной до 320 мм и процессорный кулер высотой до 155 мм, что позволит создать мощную и производительную систему. Этот корпус идеально подходит для сборки современного ПК с широкими возможностями модернизации.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
195 x 415 x 385 мм
Макс. высота процессорного кулера
155
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 х 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Развернуть
Разъемы на передней панели
2x USB 3.0, 1х USB Type-C, Разъем для наушников, Разъем для микрофона, Кнопка Reset, Кнопка Power (вкл/выкл)
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate — это надежное решение для сборки компьютера, предлагающее оптимальное сочетание функциональности и стиля. Выполненный в строгом черном цвете, этот корпус типа Midi-Tower изготовлен из прочной стали, обеспечивающей стабильность конструкции. Корпус оснащен одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, что способствует хорошей вентиляции и охлаждению системных компонентов. Отсутствие встроенного кард-ридера придает корпусу лаконичный и минималистичный вид. Верхнее расположение блока питания облегчает установку и обслуживание, а семь слотов расширения позволяют гибко настраивать конфигурацию системы. Корпус предоставляет достаточно места для установки различных комплектующих с поддержкой форматов ATX и mATX. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека размером 3,5 дюйма и два отсека размером 2,5 дюйма, а также один внешний отсек размером 5,25 дюйма для установки дополнительных устройств, таких как оптический привод. С корпусом ExeGate вы можете установить видеокарту длиной до 320 мм и процессорный кулер высотой до 155 мм, что позволит создать мощную и производительную систему. Этот корпус идеально подходит для сборки современного ПК с широкими возможностями модернизации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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