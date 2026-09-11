Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS)
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Miditower XP-332UC (EX287371RUS)
Корпус ExeGate — это надежное решение для сборки компьютера, предлагающее оптимальное сочетание функциональности и стиля. Выполненный в строгом черном цвете, этот корпус типа Midi-Tower изготовлен из прочной стали, обеспечивающей стабильность конструкции. Корпус оснащен одним встроенным вентилятором диаметром 120 мм, что способствует хорошей вентиляции и охлаждению системных компонентов. Отсутствие встроенного кард-ридера придает корпусу лаконичный и минималистичный вид. Верхнее расположение блока питания облегчает установку и обслуживание, а семь слотов расширения позволяют гибко настраивать конфигурацию системы. Корпус предоставляет достаточно места для установки различных комплектующих с поддержкой форматов ATX и mATX. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека размером 3,5 дюйма и два отсека размером 2,5 дюйма, а также один внешний отсек размером 5,25 дюйма для установки дополнительных устройств, таких как оптический привод. С корпусом ExeGate вы можете установить видеокарту длиной до 320 мм и процессорный кулер высотой до 155 мм, что позволит создать мощную и производительную систему. Этот корпус идеально подходит для сборки современного ПК с широкими возможностями модернизации.
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