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Корпус ExeGate MiditowerXP-330U Black (EX272731RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate MiditowerXP-330U Black (EX272731RUS)

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Корпус ExeGate MiditowerXP-330U Black (EX272731RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MiditowerXP-330U Black (EX272731RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MiditowerXP-330U Black (EX272731RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate MiditowerXP-330U Black (EX272731RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MiditowerXP-330U Black (EX272731RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MiditowerXP-330U Black (EX272731RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625824
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x415x435
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х47х30
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус ExeGate MiditowerXP-330U Black (EX272731RUS)

Серия корпусов для сборки рабочих станций и игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяют вписать корпуса в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонент и организации хорошей вентиляции.



Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MiditowerXP-330U Black (EX272731RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x415x435
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
240
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
4
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов для сборки рабочих станций и игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяют вписать корпуса в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонент и организации хорошей вентиляции.


Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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