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Корпус Digma DCC-MD302 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Digma DCC-MD302 черный

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Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 1
Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 2
Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 3
Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 4
Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 5
Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 6
Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 7
Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 8
Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 1
  • Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 2
  • Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 3
  • Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 4
  • Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 5
  • Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 6
  • Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 7
  • Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 8
  • Корпус Digma DCC-MD302 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714865
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
173x410x370 мм
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 3 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х22
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус Digma DCC-MD302 черный

Продемонстрируйте свою систему во всей красе в этом корпусе без стойки. CG530 отличается конструкцией без передней стойки, а также оснащен боковой панелью из закаленного стекла и стеклянной фронтальной панелью, за счет чего открывается полный вид на все компоненты, а система становится настоящим произведением искусства. Благодаря широкому каркасу с продуманной двухкамерной конструкцией этот корпус обеспечивает превосходную совместимость и оптимальную продуваемость. Для блока питания и жестких дисков предусмотрены отдельные воздуховоды, а за счет поддержки материнских плат с задним расположением разъемов внутреннее пространство остается безупречно чистым и аккуратным.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус Digma DCC-MD302 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
173x410x370 мм
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 80x80 мм, 3 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 2шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Продемонстрируйте свою систему во всей красе в этом корпусе без стойки. CG530 отличается конструкцией без передней стойки, а также оснащен боковой панелью из закаленного стекла и стеклянной фронтальной панелью, за счет чего открывается полный вид на все компоненты, а система становится настоящим произведением искусства. Благодаря широкому каркасу с продуманной двухкамерной конструкцией этот корпус обеспечивает превосходную совместимость и оптимальную продуваемость. Для блока питания и жестких дисков предусмотрены отдельные воздуховоды, а за счет поддержки материнских плат с задним расположением разъемов внутреннее пространство остается безупречно чистым и аккуратным.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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