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Корпус ACD Coffer 109B Black (MO-SI100-00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ACD Coffer 109B Black (MO-SI100-00)

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Корпус ACD Coffer 109B Black (MO-SI100-00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718595
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
188 x 355 x 280 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
пластик, металл
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х24
Вес, кг.
2.88

Описание товара Корпус ACD Coffer 109B Black (MO-SI100-00)

Корпус ACD Coffer 109B Black (MO-SI100-00)

Отзывы о товаре Корпус ACD Coffer 109B Black (MO-SI100-00)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
188 x 355 x 280 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
275
Материал корпуса
пластик, металл
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD Coffer 109B Black (MO-SI100-00)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ACD Coffer 109B Black (MO-SI100-00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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