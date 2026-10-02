Top.Mail.Ru
Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 1
Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 2
Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 3
Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 4
Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 5
Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635400
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
179x411x422 мм
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм, 3 x 80x80 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB x2, включая USB 3.0 x2, наушники, микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
серебристый, черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х45х21
Вес, кг.
3.65

Описание товара Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS)

Корпус ExeGate представляет собой универсальное решение для сборки компьютера, выполненное в формате Midi-Tower. Этот корпус сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Он изготовлен из прочной стали и доступен в цветах: серебристый и черный, что позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. С особенностями верхнего расположения блока питания, корпус ExeGate обеспечивает удобный доступ к компонентам и оптимальное охлаждение. Он поддерживает установку материнских плат форм-факторов ATX и mATX, что делает его подходящим для широкого круга конфигураций. Корпус имеет продуманную компоновку внутренних отсеков: доступен один отсек для 2,5-дюймовых устройств и пять отсеков для 3,5-дюймовых накопителей. Это позволяет организовать достаточное пространство для хранения данных. ExeGate готов принять видеокарты длиной до 240 мм, что обеспечивает совместимость с большинством современных графических решений. Максимальная высота процессорного кулера, который можно установить в этот корпус, составляет 145 мм. Корпус также оборудован семью слотами расширения, предоставляя свободу для установки дополнительных карт и устройств. Хотя данная модель не имеет окна на боковой стенке, она обеспечивает надежность и безопасность внутренних компонентов. С весом в 3 кг, корпус ExeGate является легким и практичным вариантом для сборки производительного и надежного ПК.



Теги товара: Сталь, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
179x411x422 мм
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
240
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
1 x 120x120 мм, 1 x 92x92 мм, 3 x 80x80 мм
Окно на боковой стенке
нет
Разъемы на передней панели
USB x2, включая USB 3.0 x2, наушники, микрофон
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
серебристый, черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate представляет собой универсальное решение для сборки компьютера, выполненное в формате Midi-Tower. Этот корпус сочетает в себе стильный дизайн и функциональность. Он изготовлен из прочной стали и доступен в цветах: серебристый и черный, что позволяет гармонично вписаться в любой интерьер. С особенностями верхнего расположения блока питания, корпус ExeGate обеспечивает удобный доступ к компонентам и оптимальное охлаждение. Он поддерживает установку материнских плат форм-факторов ATX и mATX, что делает его подходящим для широкого круга конфигураций. Корпус имеет продуманную компоновку внутренних отсеков: доступен один отсек для 2,5-дюймовых устройств и пять отсеков для 3,5-дюймовых накопителей. Это позволяет организовать достаточное пространство для хранения данных. ExeGate готов принять видеокарты длиной до 240 мм, что обеспечивает совместимость с большинством современных графических решений. Максимальная высота процессорного кулера, который можно установить в этот корпус, составляет 145 мм. Корпус также оборудован семью слотами расширения, предоставляя свободу для установки дополнительных карт и устройств. Хотя данная модель не имеет окна на боковой стенке, она обеспечивает надежность и безопасность внутренних компонентов. С весом в 3 кг, корпус ExeGate является легким и практичным вариантом для сборки производительного и надежного ПК.


Теги товара: Сталь, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate UN-604 Black (без БП) (EX269439RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...