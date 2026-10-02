Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Корпус ACD Coffre 104G Black (MO-TC3G0-000)
Корпус ACD – это стильное и функциональное решение для сборки вашего компактного ПК. Выполнен в элегантном черном цвете, корпус гармонично впишется в любой интерьер. Его вес составляет 5 кг, что делает конструкцию устойчивой, но при этом достаточно легкой для перемещения. Благодаря окну на боковой стенке, вы можете любоваться внутренним устройством системы и демонстрировать оригинальные компоненты и подсветку. Корпус имеет четыре слота расширения, позволяющие установить необходимые комплектующие и обеспечить их надежное закрепление. Типоразмер Mini Tower идеально подойдет для тех, кто хочет сэкономить пространство без ущерба для производительности. Корпус ACD сочетает в себе удобство, стильный дизайн и отличные возможности для персонализации.
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Теги товара: Верхнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Верхнее, Со стеклянной боковой панелью
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