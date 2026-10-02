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Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000)

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Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000) - фото 1
Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000) - фото 2
Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000) - фото 3
Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000) - фото 1
  • Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000) - фото 2
  • Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000) - фото 3
  • Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635486
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
184x351x359
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
245
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х38х22
Вес, кг.
2.3

Описание товара Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000)

Корпус ACD Coffre 104M mATX, Black — это корпус для компьютера формата mATX. Этот корпус может подойти для сборки офисного или домашнего компьютера начального уровня. Перед приобретением рекомендуется проверить совместимость с другими компонентами системы.

Отзывы о товаре Корпус ACD Coffre 104M Black (MO-TC300-000)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
184x351x359
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
245
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD Coffre 104M mATX, Black — это корпус для компьютера формата mATX. Этот корпус может подойти для сборки офисного или домашнего компьютера начального уровня. Перед приобретением рекомендуется проверить совместимость с другими компонентами системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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