Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula Air Mesh G4 черный (AIR MESH G4 B)
Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для создания компактной, но мощной системы. Он выполнен в черном цвете, совмещает в себе современный дизайн и продуманные инженерные решения. Типоразмер Mini-Tower позволяет разместить его в ограниченном пространстве, не жертвуя при этом производительностью. Для оптимального охлаждения внутри корпуса установлены 2 встроенных вентилятора размером 120 мм, что способствует эффективному теплоотводу. Корпус имеет боковое окно из стекла, что позволяет любоваться компонентами вашей системы, добавляя визуальный акцент на эстетическую составляющую вашей техники. Он рассчитан на установку материнских плат форм-фактора ATX и поддерживает до 4 слотов расширения, что позволяет пользователю модернизировать и настраивать систему в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Максимальная высота процессорного кулера составляет 157 мм, а длина видеокарты — до 240 мм, что достаточно для установки большинства современных комплектующих. Корпус выполнен из качественных материалов — стали, пластика и стекла, что гарантирует как прочность, так и современный внешний вид устройства. Он поддерживает установку двух 2,5-дюймовых и одного 3,5-дюймового накопителя, обеспечивая достаточную гибкость в плане хранения данных. Отличительной чертой корпуса Formula является верхнее размещение блока питания, что освобождает дополнительное пространство внутри корпуса, однако сам блок питания не включен в комплект поставки, что позволяет пользователю выбрать наиболее подходящую модель в соответствии с личными предпочтениями. Корпус не оснащен встроенным кард-ридером, акцентируя внимание на его минималистичном и современном дизайне, подходящем для пользователей, стремящихся к простоте и эффективности. Formula — надежный и стильный вариант для сборки производительного компьютера, который подчеркнет вашу индивидуальность и внимание к деталям.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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