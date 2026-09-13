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Корпус ACD Coffre 107 (MO-TC500-000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ACD Coffre 107 (MO-TC500-000)

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Корпус ACD Coffre 107 (MO-TC500-000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718484
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 359 x 315 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х28
Вес, кг.
5.56

Описание товара Корпус ACD Coffre 107 (MO-TC500-000)

Корпус ACD – это идеальное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в стильном черном цвете, он гармонично впишется в интерьер любого помещения. Корпус изготовлен из прочных материалов: пластика и стали, что обеспечивает долгий срок службы и надежность конструкции. Благодаря форм-факторам mini-ITX и mATX, корпус ACD совместим с широким спектром материнских плат, что позволяет создавать системы для различных задач, от офиса до мультимедийного центра. Компактный типоразмер Mini-Tower делает его удобным для размещения в ограниченном пространстве, не жертвуя при этом функциональностью. С корпусом ACD у вас есть возможность установить видеокарты длиной до 250 мм, этого вполне достаточно для современных решений среднего класса. Максимальная высота процессорного кулера до 160 мм обеспечивает вместимость для эффективных систем охлаждения. К вашим услугам четыре слота расширения, что позволяет значительно расширить функциональные возможности системы. Внутри корпуса предусмотрены два отсека формата 2,5" и один отсек формата 3,5" для установки накопителей, что обеспечивает гибкость в выборе конфигурации хранения данных. Расположение блока питания в верхней части корпуса помогает оптимизировать пространство и улучшить циркуляцию воздуха внутри. Бренд ACD, зарекомендовавший себя на рынке, гарантирует высокое качество и продуманный дизайн каждой детали. Будь то игровая или рабочая станция, корпус ACD окажется надежным и стильным выбором для вашего проекта.

Отзывы о товаре Корпус ACD Coffre 107 (MO-TC500-000)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
180 x 359 x 315 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
250
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ACD – это идеальное решение для сборки компактного, но мощного компьютера. Выполненный в стильном черном цвете, он гармонично впишется в интерьер любого помещения. Корпус изготовлен из прочных материалов: пластика и стали, что обеспечивает долгий срок службы и надежность конструкции. Благодаря форм-факторам mini-ITX и mATX, корпус ACD совместим с широким спектром материнских плат, что позволяет создавать системы для различных задач, от офиса до мультимедийного центра. Компактный типоразмер Mini-Tower делает его удобным для размещения в ограниченном пространстве, не жертвуя при этом функциональностью. С корпусом ACD у вас есть возможность установить видеокарты длиной до 250 мм, этого вполне достаточно для современных решений среднего класса. Максимальная высота процессорного кулера до 160 мм обеспечивает вместимость для эффективных систем охлаждения. К вашим услугам четыре слота расширения, что позволяет значительно расширить функциональные возможности системы. Внутри корпуса предусмотрены два отсека формата 2,5" и один отсек формата 3,5" для установки накопителей, что обеспечивает гибкость в выборе конфигурации хранения данных. Расположение блока питания в верхней части корпуса помогает оптимизировать пространство и улучшить циркуляцию воздуха внутри. Бренд ACD, зарекомендовавший себя на рынке, гарантирует высокое качество и продуманный дизайн каждой детали. Будь то игровая или рабочая станция, корпус ACD окажется надежным и стильным выбором для вашего проекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ACD Coffre 107 (MO-TC500-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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