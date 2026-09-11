Корпус Forza FZ-015-SX450R
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538864
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x340x305
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
260
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х21
Вес, кг.
4
Описание товара Корпус Forza FZ-015-SX450R
Корпус Foxline FZ-015-SX450R представляет собой компактное решение для сборки компьютера. Он оснащен встроенным блоком питания мощностью 450 Вт с 12-сантиметровым вентилятором. Корпус выполнен в черном цвете и имеет два порта USB 3.2 Gen 1 на передней панели для удобного подключения устройств. Особенностью данной модели является отсутствие предустановленных корпусных вентиляторов, что позволяет пользователю самостоятельно организовать систему охлаждения. В комплект входит кабель питания для подключения к электросети.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x340x305
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
260
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Корпус Foxline FZ-015-SX450R представляет собой компактное решение для сборки компьютера. Он оснащен встроенным блоком питания мощностью 450 Вт с 12-сантиметровым вентилятором. Корпус выполнен в черном цвете и имеет два порта USB 3.2 Gen 1 на передней панели для удобного подключения устройств. Особенностью данной модели является отсутствие предустановленных корпусных вентиляторов, что позволяет пользователю самостоятельно организовать систему охлаждения. В комплект входит кабель питания для подключения к электросети.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Forza FZ-015-SX450R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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