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Корпус Forza FZ-015-SX450R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Forza FZ-015-SX450R

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Корпус Forza FZ-015-SX450R - фото 1
Корпус Forza FZ-015-SX450R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Forza FZ-015-SX450R - фото 1
  • Корпус Forza FZ-015-SX450R - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538864
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x340x305
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
260
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х21
Вес, кг.
4

Описание товара Корпус Forza FZ-015-SX450R

Корпус Foxline FZ-015-SX450R представляет собой компактное решение для сборки компьютера. Он оснащен встроенным блоком питания мощностью 450 Вт с 12-сантиметровым вентилятором. Корпус выполнен в черном цвете и имеет два порта USB 3.2 Gen 1 на передней панели для удобного подключения устройств. Особенностью данной модели является отсутствие предустановленных корпусных вентиляторов, что позволяет пользователю самостоятельно организовать систему охлаждения. В комплект входит кабель питания для подключения к электросети.



Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус Forza FZ-015-SX450R




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x340x305
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
260
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline FZ-015-SX450R представляет собой компактное решение для сборки компьютера. Он оснащен встроенным блоком питания мощностью 450 Вт с 12-сантиметровым вентилятором. Корпус выполнен в черном цвете и имеет два порта USB 3.2 Gen 1 на передней панели для удобного подключения устройств. Особенностью данной модели является отсутствие предустановленных корпусных вентиляторов, что позволяет пользователю самостоятельно организовать систему охлаждения. В комплект входит кабель питания для подключения к электросети.


Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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