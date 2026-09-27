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Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS)

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Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 4
Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 5
Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625847
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
54х46х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус ExeGate Minitower BA-204U Black (EX284036RUS)

Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонент и организации хорошей вентиляции.



Теги товара: Нет

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Описание
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонент и организации хорошей вентиляции.


Теги товара: Нет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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