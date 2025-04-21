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Корпус Ginzzu A250 Window купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Ginzzu A250 Window

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Корпус Ginzzu A250 Window - фото 1
Корпус Ginzzu A250 Window - фото 2
Корпус Ginzzu A250 Window - фото 3
Корпус Ginzzu A250 Window - фото 4
Корпус Ginzzu A250 Window - фото 5
Корпус Ginzzu A250 Window - фото 6
Корпус Ginzzu A250 Window - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Ginzzu A250 Window - фото 1
  • Корпус Ginzzu A250 Window - фото 2
  • Корпус Ginzzu A250 Window - фото 3
  • Корпус Ginzzu A250 Window - фото 4
  • Корпус Ginzzu A250 Window - фото 5
  • Корпус Ginzzu A250 Window - фото 6
  • Корпус Ginzzu A250 Window - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478004
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Характеристики

Бренд
Ginzzu
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
217x410x370
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х22
Вес, кг.
3.1

Описание товара Корпус Ginzzu A250 Window

Формат шасси mATX/ATX. Шасси чёрного цвета, компактный размер, большое внутреннее пространство облегчает сборку. Боковая панель из акрилового стекла. Кабельные каналы. Места крепления SSD. Двойные клепочные соединения узлов шасси, высокая жесткость корпуса.

Отзывы о товаре Корпус Ginzzu A250 Window

Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
derevyanny

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратный, ровный, очень лёгкий корпус с равномерными зазорами. Продуваемость будет так себе,так что горячее железо туда ставить не надо,на выдув всего один крутилятор и блок питания. Вентилятор нужен будет на 90, так что заказывайте сразу какой хотите. В комплекте не идёт! А без него никак. В общем, свои 2000 стоит. Интересно через сколько лет пластик выгорит и поменяет цвет
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Павел И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший и вместительный корпус учитывая цену по которой брал.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Приемлемый бюджетный корпус, всё поместилось. Крепкий.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Северо-запад- доставили целым, только уголок коробки содран аж до пенопласта, да на металле небольшая вмятина. Корпус как корпус, металл неплохой, пластик тоже. В комплекте пакет с винтами.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, современный корпус, в белом цвете, с прозрачной, пластиковой, боковой крышкой. Без каких либо трудностей собрал в нём свой ПК. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Сам корпус легенький компактный и стильный за свою цену, пришёл хорошо упакованный, из минусов это разъёмы под болты очень сложно было закручивать блок питания и материнскую плату, а так в целом за свои хороший системник
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Святослав К.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз косяков нет,советую,лёгкий
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
александр в.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя. На корпусе была незначительная вмятина.Единственный минус , пришлось высверливать клёпки, невстовал по местам блок питания . в целом 5 балов . но поставлю 4.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Илларион П.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену крайне неплохой вариант, приятный вид, брал белый цвет, приехал в хорошем состоянии, сразу скажу в комплекте нету стяжек, поэтому лучше взять заранее, ещё корпус по ощущениям довольно хрупкий, поэтому осторожнее, а так, хороший вариант для корпуса
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый , но не дышит от слова совсем)
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус, единственное нет usb3 на передней панели но это решаемо
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Кучерук Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус за эти деньги. Судя по всему, это вторая его версия, изменились болты, закручивающие крышку, изменилась штамповка внутренняя передней панели, стала объемной для лучшего охлаждения SSD. Единственный недостаток - нет USB3 спереди. Но за эти деньги можно и простить.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Болгарев Игорь

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги корпус - пушка!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Тимур ..

Достоинства:


Комментарий:
Корпус отличный лёгкий под красивую сборку за свои деньги лучший
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Данила Н.

Достоинства:


Комментарий:
корпус как из фольги. крышка прям дешманский пластик.но за эту цену грех жаловаться
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
внешний вид обновляет хорошо, рекомендую если хочется обновить дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
шикарный корпус, цена-качество
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Nikita F.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой минус это уж очень тонкий метал крышка помялась от касания
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус все поместилось
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
практичный и красивый корпус за свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, собирать на нём только не горячие сборки
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
обычный корпус за свои 1660р. мой первый корпус пережил 6сборок внутри себя начиная с кор2дуо, изжил своё. взял этот, нужна была компактность. тут в отзывах есть видео по кастомизации. по его совету вентилятор можно всверлить 120мм в заднюю стенку. он гораздо производительнее. проверил, можно но только на два винта. уже заказал. делать проставки под стекло пока не надумал. на полу корпуса буду ставить лежачий кулер на подъём воздуха из под корпуса. фронтальные кулера тоже можно внедрить, тут говорят там есть крепеж под них. крышка хоть и глухая но продуваемость из крышки возможна, там много щелей
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой корпус за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный и стильный корпус за эти деньги, болтики в комплекте, собран добротно, все разъемы работают



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Характеристики
Бренд
Ginzzu
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
217x410x370
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Формат шасси mATX/ATX. Шасси чёрного цвета, компактный размер, большое внутреннее пространство облегчает сборку. Боковая панель из акрилового стекла. Кабельные каналы. Места крепления SSD. Двойные клепочные соединения узлов шасси, высокая жесткость корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
derevyanny

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратный, ровный, очень лёгкий корпус с равномерными зазорами. Продуваемость будет так себе,так что горячее железо туда ставить не надо,на выдув всего один крутилятор и блок питания. Вентилятор нужен будет на 90, так что заказывайте сразу какой хотите. В комплекте не идёт! А без него никак. В общем, свои 2000 стоит. Интересно через сколько лет пластик выгорит и поменяет цвет
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Павел И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший и вместительный корпус учитывая цену по которой брал.
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Приемлемый бюджетный корпус, всё поместилось. Крепкий.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
Северо-запад- доставили целым, только уголок коробки содран аж до пенопласта, да на металле небольшая вмятина. Корпус как корпус, металл неплохой, пластик тоже. В комплекте пакет с винтами.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Антон Б.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, современный корпус, в белом цвете, с прозрачной, пластиковой, боковой крышкой. Без каких либо трудностей собрал в нём свой ПК. Покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Сам корпус легенький компактный и стильный за свою цену, пришёл хорошо упакованный, из минусов это разъёмы под болты очень сложно было закручивать блок питания и материнскую плату, а так в целом за свои хороший системник
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Святослав К.

Достоинства:


Комментарий:
беру не первый раз косяков нет,советую,лёгкий
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
александр в.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл вовремя. На корпусе была незначительная вмятина.Единственный минус , пришлось высверливать клёпки, невстовал по местам блок питания . в целом 5 балов . но поставлю 4.
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Илларион П.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену крайне неплохой вариант, приятный вид, брал белый цвет, приехал в хорошем состоянии, сразу скажу в комплекте нету стяжек, поэтому лучше взять заранее, ещё корпус по ощущениям довольно хрупкий, поэтому осторожнее, а так, хороший вариант для корпуса
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый , но не дышит от слова совсем)
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший корпус, единственное нет usb3 на передней панели но это решаемо
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Кучерук Вячеслав

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус за эти деньги. Судя по всему, это вторая его версия, изменились болты, закручивающие крышку, изменилась штамповка внутренняя передней панели, стала объемной для лучшего охлаждения SSD. Единственный недостаток - нет USB3 спереди. Но за эти деньги можно и простить.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Болгарев Игорь

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги корпус - пушка!
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Тимур ..

Достоинства:


Комментарий:
Корпус отличный лёгкий под красивую сборку за свои деньги лучший
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Данила Н.

Достоинства:


Комментарий:
корпус как из фольги. крышка прям дешманский пластик.но за эту цену грех жаловаться
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
ПД УДАЛЕНЫ

Достоинства:


Комментарий:
внешний вид обновляет хорошо, рекомендую если хочется обновить дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
шикарный корпус, цена-качество
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Nikita F.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой минус это уж очень тонкий метал крышка помялась от касания
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший корпус все поместилось
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
практичный и красивый корпус за свои деньги топ
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, собирать на нём только не горячие сборки
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
обычный корпус за свои 1660р. мой первый корпус пережил 6сборок внутри себя начиная с кор2дуо, изжил своё. взял этот, нужна была компактность. тут в отзывах есть видео по кастомизации. по его совету вентилятор можно всверлить 120мм в заднюю стенку. он гораздо производительнее. проверил, можно но только на два винта. уже заказал. делать проставки под стекло пока не надумал. на полу корпуса буду ставить лежачий кулер на подъём воздуха из под корпуса. фронтальные кулера тоже можно внедрить, тут говорят там есть крепеж под них. крышка хоть и глухая но продуваемость из крышки возможна, там много щелей
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой корпус за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
Денис С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный и стильный корпус за эти деньги, болтики в комплекте, собран добротно, все разъемы работают


Корпус Ginzzu A250 Window - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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