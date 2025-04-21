Корпус Ginzzu A250 Window
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478004
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
217x410x370
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х42х22
Вес, кг.
3.1
Описание товара Корпус Ginzzu A250 Window
Формат шасси mATX/ATX. Шасси чёрного цвета, компактный размер, большое внутреннее пространство облегчает сборку. Боковая панель из акрилового стекла. Кабельные каналы. Места крепления SSD. Двойные клепочные соединения узлов шасси, высокая жесткость корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
217x410x370
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
310
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 80 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Формат шасси mATX/ATX. Шасси чёрного цвета, компактный размер, большое внутреннее пространство облегчает сборку. Боковая панель из акрилового стекла. Кабельные каналы. Места крепления SSD. Двойные клепочные соединения узлов шасси, высокая жесткость корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратный, ровный, очень лёгкий корпус с равномерными зазорами. Продуваемость будет так себе,так что горячее железо туда ставить не надо,на выдув всего один крутилятор и блок питания. Вентилятор нужен будет на 90, так что заказывайте сразу какой хотите. В комплекте не идёт! А без него никак. В общем, свои 2000 стоит. Интересно через сколько лет пластик выгорит и поменяет цвет
Достоинства:
Комментарий:
хороший и вместительный корпус учитывая цену по которой брал.
Достоинства:
Комментарий:
Приемлемый бюджетный корпус, всё поместилось. Крепкий.
Достоинства:
Комментарий:
Северо-запад- доставили целым, только уголок коробки содран аж до пенопласта, да на металле небольшая вмятина. Корпус как корпус, металл неплохой, пластик тоже. В комплекте пакет с винтами.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, современный корпус, в белом цвете, с прозрачной, пластиковой, боковой крышкой. Без каких либо трудностей собрал в нём свой ПК. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Сам корпус легенький компактный и стильный за свою цену, пришёл хорошо упакованный, из минусов это разъёмы под болты очень сложно было закручивать блок питания и материнскую плату, а так в целом за свои хороший системник
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз косяков нет,советую,лёгкий
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя. На корпусе была незначительная вмятина.Единственный минус , пришлось высверливать клёпки, невстовал по местам блок питания . в целом 5 балов . но поставлю 4.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену крайне неплохой вариант, приятный вид, брал белый цвет, приехал в хорошем состоянии, сразу скажу в комплекте нету стяжек, поэтому лучше взять заранее, ещё корпус по ощущениям довольно хрупкий, поэтому осторожнее, а так, хороший вариант для корпуса
Достоинства:
Комментарий:
Красивый , но не дышит от слова совсем)
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус, единственное нет usb3 на передней панели но это решаемо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус за эти деньги. Судя по всему, это вторая его версия, изменились болты, закручивающие крышку, изменилась штамповка внутренняя передней панели, стала объемной для лучшего охлаждения SSD. Единственный недостаток - нет USB3 спереди. Но за эти деньги можно и простить.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги корпус - пушка!
Достоинства:
Комментарий:
Корпус отличный лёгкий под красивую сборку за свои деньги лучший
Достоинства:
Комментарий:
корпус как из фольги. крышка прям дешманский пластик.но за эту цену грех жаловаться
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид обновляет хорошо, рекомендую если хочется обновить дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
шикарный корпус, цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой минус это уж очень тонкий метал крышка помялась от касания
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус все поместилось
Достоинства:
Комментарий:
практичный и красивый корпус за свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, собирать на нём только не горячие сборки
Достоинства:
Комментарий:
обычный корпус за свои 1660р. мой первый корпус пережил 6сборок внутри себя начиная с кор2дуо, изжил своё. взял этот, нужна была компактность. тут в отзывах есть видео по кастомизации. по его совету вентилятор можно всверлить 120мм в заднюю стенку. он гораздо производительнее. проверил, можно но только на два винта. уже заказал. делать проставки под стекло пока не надумал. на полу корпуса буду ставить лежачий кулер на подъём воздуха из под корпуса. фронтальные кулера тоже можно внедрить, тут говорят там есть крепеж под них. крышка хоть и глухая но продуваемость из крышки возможна, там много щелей
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой корпус за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
отличный и стильный корпус за эти деньги, болтики в комплекте, собран добротно, все разъемы работают
Корпус Ginzzu A250 Window - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Ginzzu A250 Window
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратный, ровный, очень лёгкий корпус с равномерными зазорами. Продуваемость будет так себе,так что горячее железо туда ставить не надо,на выдув всего один крутилятор и блок питания. Вентилятор нужен будет на 90, так что заказывайте сразу какой хотите. В комплекте не идёт! А без него никак. В общем, свои 2000 стоит. Интересно через сколько лет пластик выгорит и поменяет цвет
Достоинства:
Комментарий:
хороший и вместительный корпус учитывая цену по которой брал.
Достоинства:
Комментарий:
Приемлемый бюджетный корпус, всё поместилось. Крепкий.
Достоинства:
Комментарий:
Северо-запад- доставили целым, только уголок коробки содран аж до пенопласта, да на металле небольшая вмятина. Корпус как корпус, металл неплохой, пластик тоже. В комплекте пакет с винтами.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, современный корпус, в белом цвете, с прозрачной, пластиковой, боковой крышкой. Без каких либо трудностей собрал в нём свой ПК. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Сам корпус легенький компактный и стильный за свою цену, пришёл хорошо упакованный, из минусов это разъёмы под болты очень сложно было закручивать блок питания и материнскую плату, а так в целом за свои хороший системник
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз косяков нет,советую,лёгкий
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл вовремя. На корпусе была незначительная вмятина.Единственный минус , пришлось высверливать клёпки, невстовал по местам блок питания . в целом 5 балов . но поставлю 4.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену крайне неплохой вариант, приятный вид, брал белый цвет, приехал в хорошем состоянии, сразу скажу в комплекте нету стяжек, поэтому лучше взять заранее, ещё корпус по ощущениям довольно хрупкий, поэтому осторожнее, а так, хороший вариант для корпуса
Достоинства:
Комментарий:
Красивый , но не дышит от слова совсем)
Достоинства:
Комментарий:
хороший корпус, единственное нет usb3 на передней панели но это решаемо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус за эти деньги. Судя по всему, это вторая его версия, изменились болты, закручивающие крышку, изменилась штамповка внутренняя передней панели, стала объемной для лучшего охлаждения SSD. Единственный недостаток - нет USB3 спереди. Но за эти деньги можно и простить.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги корпус - пушка!
Достоинства:
Комментарий:
Корпус отличный лёгкий под красивую сборку за свои деньги лучший
Достоинства:
Комментарий:
корпус как из фольги. крышка прям дешманский пластик.но за эту цену грех жаловаться
Достоинства:
Комментарий:
внешний вид обновляет хорошо, рекомендую если хочется обновить дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
шикарный корпус, цена-качество
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой минус это уж очень тонкий метал крышка помялась от касания
Достоинства:
Комментарий:
Хороший корпус все поместилось
Достоинства:
Комментарий:
практичный и красивый корпус за свои деньги топ
Достоинства:
Комментарий:
всё работает, собирать на нём только не горячие сборки
Достоинства:
Комментарий:
обычный корпус за свои 1660р. мой первый корпус пережил 6сборок внутри себя начиная с кор2дуо, изжил своё. взял этот, нужна была компактность. тут в отзывах есть видео по кастомизации. по его совету вентилятор можно всверлить 120мм в заднюю стенку. он гораздо производительнее. проверил, можно но только на два винта. уже заказал. делать проставки под стекло пока не надумал. на полу корпуса буду ставить лежачий кулер на подъём воздуха из под корпуса. фронтальные кулера тоже можно внедрить, тут говорят там есть крепеж под них. крышка хоть и глухая но продуваемость из крышки возможна, там много щелей
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой корпус за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
отличный и стильный корпус за эти деньги, болтики в комплекте, собран добротно, все разъемы работают