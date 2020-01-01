Корпус Ginzzu - купить корпуса для ПК Гинзу в Санкт-Петербурге в интернет-магазине КотоФото

Блок питания Вес, кг 0.042 0.07 0.079 0.094 0.122 0.218 0.405 1 1,6 1,8 1.3 10,49 10,6 10,82 11,3 12,2 12,3 12,7 14,2 14,82 16,4 16,78 17,2 2,2 2,7 2.15 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.8 2.82 2.95 24,95 3,37 3,5 3,6 3,62 3,7 3,8 3,88 3,9 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.65 3.7 3.8 3.85 3.9 4 10.1 10.5 11.2 11.4 11.5 12.3 13.4 13.6 14.7 16.3 18.9 22.7 23.6 26.7 32.6 32.7 4,09 4,1 4,15 4,2 4,35 4,4 4,5 4,6 4,8 4,9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.55 4.6 4.7 4.8 4.85 5 5,1 5,2 5,25 5,3 5,34 5,4 5,8 5,9 5.1 5.2 5.34 5.4 5.49 5.5 5.6 5.7 5.75 5.76 5.8 5.9 6,1 6,4 6,59 6,8 6,9 6 6,95 6.2 6.24 6.3 6.36 6.5 6.52 6.8 6.95 7,1 7,4 7,44 7,53 7,6 7,65 7 7.2 7.26 7.3 7.4 7.48 7.53 7.84 7.9 8,3 8,33 8 8,45 8.1 8.2 8.4 8.5 8.89 9 9.2 9.25 9.3 9.56 9.8 9.9 12 13 14 15 18 19 22 24 28 34 41 Встроенные вентиляторы 1 x 120 мм 1 x 120x120 мм 1 x 140 мм 1 x 140x140 мм 1 x 200x200 мм 1 x 40x40 мм 1 x 80 мм 1 x 80x80 мм 1 x 80x80 мм 1 x 92x92 мм 1 х 120 мм 1 х 120 мм ARGB 1 х 140 мм 1 х 200 мм 1 х 80 мм 1 х 92 мм 2 4 120 мм на верхней панели 120 мм на задней панели 120 мм на передней панели 121 мм на задней панели 122 мм на задней панели 123 мм на задней панели 140 мм на задней панели 140 мм на нижней панели 140 мм на передней панели 1х80 мм 2 x 120 мм 2 x 120 мм на передней панели 2 x 120x120 мм 2 x 140 мм 2 x 140 мм на передней панели 2 x 140x140 мм 2 x 200 мм 2 x 200x200 мм 2 x 80 мм 2 x 80x80 мм 2 х 120 мм 2 х 200 мм 3 x 120 мм 3 x 120 мм на передней панели 3 x 120x120 мм 3 x 140x140 мм 3 х 120 мм 3 х 80х80 мм 4 x 120x120 мм 4 x 140x140 мм 4 x 40x40 мм 4 х 120 мм 4 х 40 мм 5 x 120x120 мм 5 x 80x80 мм 5 х 120 мм 5 х 80х80 мм 7 x 80x80 мм да нет Встроенный кард-ридер Высота, см 0.86 0.95 1 1,4 1.3 1.4 1.56 1.6 1.7 2.5 20,3 22,5 24,7 27,6 3.1 3.2 30,1 31,1 33,2 33,5 34,9 37,2 37,5 37,8 38,3 4,3 4.3 4.7 41,1 41,3 41,5 41,6 42,1 42,5 42,7 43,3 43,5 44,1 44,4 45,5 45,7 45,8 45,9 46,3 46,5 46,9 47,8 47,9 48,2 49,2 49,4 49,5 49,6 49,7 5.5 50,5 51,2 51,3 51,6 52,5 53,2 54,4 55,3 55,9 56,5 8,8 8,9 8.2 8.7 8.9 9.5 9.6 9.9 10 10.2 13.2 17.8 20.8 21.5 23.5 26 26.4 27.6 28 28.4 30 31.9 34.9 35 35.2 35.4 35.8 36 36.2 36.4 36.5 36.8 37.1 37.2 38 38.1 38.3 38.5 38.7 39 39.5 40 40.6 40.8 41 41.1 41.2 41.3 41.5 42 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 43 43.4 43.6 43.7 43.8 44 44.4 44.5 44.6 44.7 45 45.1 45.2 45.5 45.9 46 46.1 46.3 46.5 46.6 46.8 46.9 47 47.2 47.3 47.5 47.7 47.8 47.9 48 48.2 48.5 48.6 48.8 49 49.2 49.5 50 51.1 51.2 51.7 52 52.5 53.1 53.5 54.6 55 55.2 55.3 56 57 57.1 57.3 57.4 58 59 59.2 65 Длина, см 10 11.9 12.3 12.5 12.6 12.9 13 13.3 13.4 17.7 19.3 19.8 20 20.7 21 21.7 22,3 23 23,5 26 27.6 29 31,2 31 31.6 32 32,3 33 33.8 34,9 34.8 35 35,5 35.5 36 36,7 36.5 37 37,2 37.2 37.3 37.5 37.7 37.8 38,9 38 38,5 38.2 38.7 39 39,3 39,8 39.3 39.7 39.9 40,5 40 40,6 40,7 40.1 40.2 40.8 41 41,2 41,3 41.1 41.2 41.3 41.5 41.8 41.9 42 42,4 42,5 42,7 42.2 42.3 42.5 42.7 42.8 42.9 43 43,4 43,5 43,6 43,7 43.2 43.3 43.8 44 44,6 44.1 44.2 44.4 44.5 44.6 44.8 45,2 45,4 45,7 45,8 45 45.1 45.4 45.5 45.6 46 46,3 46,4 46,6 46,8 46.2 46.4 46.5 46.8 46.9 47 47,2 47,5 47.1 47.2 47.5 47.8 47.9 48 48,3 48,5 48.2 48.4 48.5 48.7 48.9 49,6 49 49,2 49,4 49.1 49.3 49.6 50 50.2 50.4 50.6 50.7 51,5 51 51,4 52 52,6 52.5 52.9 53,9 53.8 53.9 54,2 54 54.4 54.5 54.6 56 56.5 57.7 58.3 59.4 62 63 63.2 63.9 64.7 64.8 65 65.8 66 67.7 68 69.9 Материал корпуса акрил алюминий пластик сталь стекло Места для доп. вентиляторов 1 1 - 120x120мм/92x92мм на задней панели 1 - 92x92мм на передней панели 1 x 120 мм 1 x 120x120 мм 1 x 140x140 мм 1 x 80x80 мм 1 x 92 мм 1 x 92 мм или 1 x 120 мм 1 x 92x92 мм 1 х 120 мм 1 х 140 мм 1 х 40 мм 1 х 80 мм 120 / 80 мм x 2 (опционально) 120 мм 120 мм на верхней панели 120 мм на задней панели 120 мм на нижней панели 140 мм 140 мм для охлаждения блока питания 140 мм на боковой панели 140 мм на передней панели 2 x 120 мм 2 x 120 мм для охлаждения видеокарты 2 x 120 мм или 2 x 140 мм 2 x 120 мм на боковой панели 2 x 120 мм на верхней панели 2 x 120 мм на нижней панели 2 x 120 мм на передней панели 2 x 120x120 мм 2 x 140 мм на верхней панели 2 x 140 мм на нижней панели 2 x 140 мм на передней панели 2 x 140x140 мм 2 x 200 мм или 7 x 140 мм или 7 x 120 мм 2 x 200 мм на верхней панели 2 x 200x200 мм 2 x 40x40 мм 2 x 80x80 мм 2 x 90x90 мм 2 x 92x92 мм 2 х 120 мм 2 х 120 мм или 2 х 140 мм 2 х 120 мм или 2 х 140 мм — на передней 1 х 120 мм — на задней 2 х 120 мм — на верхней 2 х 140 мм 2 х 40 мм 2 200 мм 3 x 120 мм 3 x 120 мм на нижней панели 3 x 120 мм на передней панели 3 x 120x120 мм 3 x 140 мм на верхней панели 3 x 140x140 мм 3 х 120 мм 3 х 140 мм 4 x 120 мм 4 x 120x120 мм 4 x 140x140 мм 4 x 140x140 мм 4 x 60x60 мм 4 х 120 мм 4 х 120 мм или 4 х 140 мм 4 х 140 мм 4 х 200 мм 5 x 120x120 мм 5 x 140x140 мм 5 х 120 мм 6 x 120x120 мм 6 x 120x120 мм 6 x 140x140 мм 6 х 120 мм 6 х 140 мм 7 x 120x120 мм 7 x 140x140 мм 92 / 80 мм x 1 (опционально) есть нет Мощность блока питания 200 Вт 450 Вт 500 Вт 600 Вт Окно на боковой стенке Передняя дверь Разъемы на лицевой панели 1 x USB 3.1 Gen 2 Type-C 1 х USB 2.0 1 х USB 3.0 1x USB 2.0 1x USB 3.0 2 x USB 2 x USB 2.0 2 x USB 3.0 2 х USB 2.0 2 х USB 3.0 2x USB 2.0 2x USB 3.0 2хUSB 3.0 3.5 мм jack (микрофон/аудиовыход) Audio COM FireWire HD Audio x 1 Mic USB USB 2.0 USB 2.0 x 1 USB 2.0 x 2 USB 2.0х2 шт USB 3.0 USB 3.0 Type-A x 2 USB 3.0 Type-C USB 3.0 x 1 USB 3.0 x 2 USB 3.0 x2 USB 3.0 x4 USB 3.0 х 2 USB 3.0 х2 USB 3.0/USB 2.0 USB 3.0 USB 3.1 USB 3.1 Type-C USB 3.1 x2 USB 3.1 USB Type-C USB x2 USB x3 USB x4 USB х 2 eSATA eSATA Выход на наушники Микрофон x 1 Микрофонный вход Наушники x 1 аудио аудио выход аудио-разъемы включая USB 3.0 x2 включая USB 3.0 x3 включая USB 3.0 x4 включая один USB 3.0 выход на наушники (jack 3.5) комбинированный аудио комбинированный аудиоразъем микрофон микрофон микрофонный вход (jack 3.5) наушники нет Расположение блока питания Форм-фактор 2.5 3.5 4U Rack or Pedestal ATX ATX / M-ATX / Mini-ITX ATX / Micro ATX ATX / micro ATX / mini-ITX ATX/mATX/mini-ITX ATX/micro ATX/mini-ITX CEB E-ATX E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX EATX EE-ATX EEATX ITX M.2 M.2 Micro ATX/Mini-ITX Micro-ATX Mini ITX Mini-DTX Mini-ITX SSI CEB SSI EEB SSI-CEB Standard-ATX XL-ATX eATX mATX mATX/mini-ITX mATX mBTX micro-ATX Цвет корпуса Черно-белый белый белый/красный белый/серебристый золотистый красный красный/черный оранжево-черный серебристо-черный серебристый серый серый/черный синий стальной черно-серебристый черный черный/белый черный/красный черный/оранжевый черный/серебристый черный/серый черный/синий Число внутренних отсеков 3,5 нет 1 2 3 4 5 6 8 12 Число отсеков 5,25 нет 1 2 3 4 Ширина, см 3.15 7 7.3 7.35 7.5 7.6 7.8 7.9 8 8,3 8,95 8.1 8.3 8.5 9,7 9,8 9.2 9.3 11 11.2 12.2 14 14.5 16.6 16.8 17,5 17 17.3 17.5 17.6 17.7 17.8 18 18,1 18,3 18,8 18.2 18.3 18.4 18.5 18.9 19 19,2 19,3 19,4 19,7 19,8 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 20,2 20,3 20,5 20,6 20,7 20,8 20 20.1 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 21,2 21,5 21,6 21,7 21 21,8 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 22 22,5 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 23 23,1 23,2 23,6 23.2 23.3 23.6 24 24,1 24,2 24,5 24.2 24.8 25 26 26.5 26.7 27.4 27.6 28 28,1 30.6 33 33.5 33.6 36.8 37.7 43 43,7 43.7 43.8 64,7 65 Подсветка Типоразмер Full Tower Micro Tower Midi Tower Midi-Tower Mini Tower Mini-Tower Rackmount Slim Desktop Slim Desktop/Microtower Slim-Desktop