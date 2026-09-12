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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675219
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Описание товара Корпус Lian-Li Lancool III черный (G99.LAN3X.00)
Среднеразмерный корпус Lian Li LANCOOL III [G99.LAN3RX.R0] выполнен из стали, стекла и алюминия. Эти материалы обеспечивают долговечность и прочность конструкции. Корпус поддерживает установку вентиляторов размером 12 или 14 см. Изначально в комплекте уже предусмотрено 4 кулера. Также есть возможность установки системы жидкостного охлаждения. Внутри найдется место для видеокарты длиной до 44 см, блока питания формата ATX и материнских плат E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Корпус имеет откидную заднюю панель, что облегчает доступ к компонентам и установку кабелей. Также предусмотрены съемные фильтры для пыли. На передней панели корпуса расположены порты USB 3.0 и USB 2.0, а также аудиоразъемы для наушников и микрофона. Они обеспечивают удобство подключения периферийных устройств. Все эти характеристики говорят о том, что корпус Lian Li LANCOOL III [G99.LAN3RX.R0] станет оптимальным выбором для геймеров и компьютерных энтузиастов.
Среднеразмерный корпус Lian Li LANCOOL III [G99.LAN3RX.R0] выполнен из стали, стекла и алюминия. Эти материалы обеспечивают долговечность и прочность конструкции. Корпус поддерживает установку вентиляторов размером 12 или 14 см. Изначально в комплекте уже предусмотрено 4 кулера. Также есть возможность установки системы жидкостного охлаждения. Внутри найдется место для видеокарты длиной до 44 см, блока питания формата ATX и материнских плат E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Корпус имеет откидную заднюю панель, что облегчает доступ к компонентам и установку кабелей. Также предусмотрены съемные фильтры для пыли. На передней панели корпуса расположены порты USB 3.0 и USB 2.0, а также аудиоразъемы для наушников и микрофона. Они обеспечивают удобство подключения периферийных устройств. Все эти характеристики говорят о том, что корпус Lian Li LANCOOL III [G99.LAN3RX.R0] станет оптимальным выбором для геймеров и компьютерных энтузиастов.
Корпус Lian-Li Lancool III черный (G99.LAN3X.00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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