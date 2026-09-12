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Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00)

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Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 1
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 2
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 3
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 4
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 5
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 6
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 7
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 8
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 9
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 10
Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 1
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 2
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 3
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 4
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 5
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 6
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 7
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 8
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 9
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 10
  • Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675226
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
290x471x478
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
456
Материал корпуса
сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 3 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
11

Описание товара Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00)

Корпус LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB для сборки игрового ПК обладает оригинальным дизайном, который создают панели из закаленного стекла в сочетании с алюминиевым каркасом. Классический черный цвет корпуса дополнен яркой ARGB-подсветкой по периметру нижней и верхней панелей. Для ее настройки есть кнопка на корпусе. Увеличенное внутреннее пространство позволяет устанавливать мощные и крупные по размеру компоненты игрового ПК: вентиляторы, блок питания, видеокарту. Возможна установка системы жидкостного охлаждения. Панель с множеством портов и кнопкой включения/выключения находится в нижней части корпуса LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB. При необходимости ее можно переместить в другое место для удобства пользователя. Для установки жестких дисков и твердотельных накопителей предусмотрены 12 отсеков 2.5 и 3.5. Размещение блока питания формата ATX регулируется в зависимости от установки остальных компонентов. Наличие пылевого фильтра обеспечивает защиту внутреннего пространства от загрязнения.

Отзывы о товаре Корпус Lian-Li O11 Dynamic EVO RGB черный (G99.O11DERGBX.00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
290x471x478
Макс. высота процессорного кулера
167
Максимальная длина видеокарты
456
Материал корпуса
сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 3 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 3 x 140 или 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB для сборки игрового ПК обладает оригинальным дизайном, который создают панели из закаленного стекла в сочетании с алюминиевым каркасом. Классический черный цвет корпуса дополнен яркой ARGB-подсветкой по периметру нижней и верхней панелей. Для ее настройки есть кнопка на корпусе. Увеличенное внутреннее пространство позволяет устанавливать мощные и крупные по размеру компоненты игрового ПК: вентиляторы, блок питания, видеокарту. Возможна установка системы жидкостного охлаждения. Панель с множеством портов и кнопкой включения/выключения находится в нижней части корпуса LIAN LI O11 Dynamic EVO RGB. При необходимости ее можно переместить в другое место для удобства пользователя. Для установки жестких дисков и твердотельных накопителей предусмотрены 12 отсеков 2.5 и 3.5. Размещение блока питания формата ATX регулируется в зависимости от установки остальных компонентов. Наличие пылевого фильтра обеспечивает защиту внутреннего пространства от загрязнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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