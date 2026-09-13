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Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный

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Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 1
Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 2
Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 3
Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 4
Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 5
Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 6
Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 1
  • Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 2
  • Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 3
  • Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 4
  • Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 5
  • Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 6
  • Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714859
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 399 х 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х40х29
Вес, кг.
7.6

Описание товара Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный

Корпус Deepcool представляет собой современное решение для сборки мощного и стильного ПК. Выполненный в элегантном черном цвете, корпус сочетает в себе прочность стали, изящество стекла и легкость алюминия, что обеспечивает не только надежность, но и привлекательный внешний вид. Типоразмер Mini-Tower позволяет компактно разместить все необходимые компоненты, при этом оставляя пространство для эффективной циркуляции воздуха. Корпус поддерживает форм-факторы плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для самых различных конфигураций. С нижним расположением блока питания обеспечивается стабильное охлаждение и легкость установки. Максимальная длина видеокарты составляет 410 мм, что позволяет устанавливать мощные современные графические адаптеры. Максимальная высота процессорного кулера — 160 мм, что дает возможность установить эффективные системы охлаждения. Deepcool оснащен тремя внутренними отсеками для 2,5-дюймовых и двумя для 3,5-дюймовых накопителей, что обеспечивает гибкость в выборе и настройке системы хранения данных. Внутри корпуса установлены четыре вентилятора: один на 120 мм и три на 120 мм, что гарантирует отличную вентиляцию. Подсветка ARGB добавляет стильных акцентов и позволяет настроить внешний вид системы под индивидуальные предпочтения. Вес корпуса составляет 7 кг, он оснащен семью слотами расширения, предоставляя пользователю широкий выбор дополнительных компонентов. Этот корпус Deepcool — идеальный выбор для энтузиастов, ценящих эстетику, надежность и высокую производительность.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
285 х 399 х 440 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на боковой 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool представляет собой современное решение для сборки мощного и стильного ПК. Выполненный в элегантном черном цвете, корпус сочетает в себе прочность стали, изящество стекла и легкость алюминия, что обеспечивает не только надежность, но и привлекательный внешний вид. Типоразмер Mini-Tower позволяет компактно разместить все необходимые компоненты, при этом оставляя пространство для эффективной циркуляции воздуха. Корпус поддерживает форм-факторы плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для самых различных конфигураций. С нижним расположением блока питания обеспечивается стабильное охлаждение и легкость установки. Максимальная длина видеокарты составляет 410 мм, что позволяет устанавливать мощные современные графические адаптеры. Максимальная высота процессорного кулера — 160 мм, что дает возможность установить эффективные системы охлаждения. Deepcool оснащен тремя внутренними отсеками для 2,5-дюймовых и двумя для 3,5-дюймовых накопителей, что обеспечивает гибкость в выборе и настройке системы хранения данных. Внутри корпуса установлены четыре вентилятора: один на 120 мм и три на 120 мм, что гарантирует отличную вентиляцию. Подсветка ARGB добавляет стильных акцентов и позволяет настроить внешний вид системы под индивидуальные предпочтения. Вес корпуса составляет 7 кг, он оснащен семью слотами расширения, предоставляя пользователю широкий выбор дополнительных компонентов. Этот корпус Deepcool — идеальный выбор для энтузиастов, ценящих эстетику, надежность и высокую производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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