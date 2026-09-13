Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CG530 4F (R-CG530-BKADA4-G-1) черный
Корпус Deepcool представляет собой современное решение для сборки мощного и стильного ПК. Выполненный в элегантном черном цвете, корпус сочетает в себе прочность стали, изящество стекла и легкость алюминия, что обеспечивает не только надежность, но и привлекательный внешний вид. Типоразмер Mini-Tower позволяет компактно разместить все необходимые компоненты, при этом оставляя пространство для эффективной циркуляции воздуха. Корпус поддерживает форм-факторы плат mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для самых различных конфигураций. С нижним расположением блока питания обеспечивается стабильное охлаждение и легкость установки. Максимальная длина видеокарты составляет 410 мм, что позволяет устанавливать мощные современные графические адаптеры. Максимальная высота процессорного кулера — 160 мм, что дает возможность установить эффективные системы охлаждения. Deepcool оснащен тремя внутренними отсеками для 2,5-дюймовых и двумя для 3,5-дюймовых накопителей, что обеспечивает гибкость в выборе и настройке системы хранения данных. Внутри корпуса установлены четыре вентилятора: один на 120 мм и три на 120 мм, что гарантирует отличную вентиляцию. Подсветка ARGB добавляет стильных акцентов и позволяет настроить внешний вид системы под индивидуальные предпочтения. Вес корпуса составляет 7 кг, он оснащен семью слотами расширения, предоставляя пользователю широкий выбор дополнительных компонентов. Этот корпус Deepcool — идеальный выбор для энтузиастов, ценящих эстетику, надежность и высокую производительность.
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Теги товара: Нижнее, Корпус с подсветкой
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