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Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00)

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Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 1
Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 2
Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 3
Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 4
Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 5
Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 6
Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 7
Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 1
  • Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 2
  • Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 3
  • Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 4
  • Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 5
  • Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 6
  • Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 7
  • Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667016
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Характеристики

Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
238x523x526
Макс. высота процессорного кулера
187
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х58х31
Вес, кг.
15

Описание товара Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00)

Корпус Lian Li LANCOOL III RGB [G99.LAN3RX.R0] имеет прочную конструкцию из алюминия, стали и закаленного стекла, а также большое количество возможностей для расширения и настройки. Просторное внутреннее пространство подходит для установки крупных компонентов, включая материнскую плату форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 44 см и блок питания до 22 см. Сетчатая панель и возможность размещения нескольких вентиляторов служат для обеспечения циркуляции воздуха и охлаждения. Встроенная система управления ARGB-подсветкой позволяет настраивать и синхронизировать световые акценты с другими устройствами, поддерживающими ARGB. Боковая панель из закаленного стекла демонстрирует установленные в корпусе Lian Li LANCOOL III RGB [G99.LAN3RX.R0] компоненты и эффекты подсветки. Удобный кабель-менеджментом дает возможность аккуратно организовать провода внутри.

Отзывы о товаре Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lian Li
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
238x523x526
Макс. высота процессорного кулера
187
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
сталь, стекло, алюминий
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 3 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
8
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
8
Число внутренних отсеков 3.5
4
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Lian Li LANCOOL III RGB [G99.LAN3RX.R0] имеет прочную конструкцию из алюминия, стали и закаленного стекла, а также большое количество возможностей для расширения и настройки. Просторное внутреннее пространство подходит для установки крупных компонентов, включая материнскую плату форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 44 см и блок питания до 22 см. Сетчатая панель и возможность размещения нескольких вентиляторов служат для обеспечения циркуляции воздуха и охлаждения. Встроенная система управления ARGB-подсветкой позволяет настраивать и синхронизировать световые акценты с другими устройствами, поддерживающими ARGB. Боковая панель из закаленного стекла демонстрирует установленные в корпусе Lian Li LANCOOL III RGB [G99.LAN3RX.R0] компоненты и эффекты подсветки. Удобный кабель-менеджментом дает возможность аккуратно организовать провода внутри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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