Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Lian Li Lancool 3R-X E-ATX без БП Black (G99.LAN3RX.00)
Корпус Lian Li LANCOOL III RGB [G99.LAN3RX.R0] имеет прочную конструкцию из алюминия, стали и закаленного стекла, а также большое количество возможностей для расширения и настройки. Просторное внутреннее пространство подходит для установки крупных компонентов, включая материнскую плату форм-факторов E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, видеокарту длиной до 44 см и блок питания до 22 см. Сетчатая панель и возможность размещения нескольких вентиляторов служат для обеспечения циркуляции воздуха и охлаждения. Встроенная система управления ARGB-подсветкой позволяет настраивать и синхронизировать световые акценты с другими устройствами, поддерживающими ARGB. Боковая панель из закаленного стекла демонстрирует установленные в корпусе Lian Li LANCOOL III RGB [G99.LAN3RX.R0] компоненты и эффекты подсветки. Удобный кабель-менеджментом дает возможность аккуратно организовать провода внутри.
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Теги товара: 4x 140 мм, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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