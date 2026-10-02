Корпус Zalman S3 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman S3 черный
Корпус ZALMAN S3 может использоваться при сборке производительного системного блока, в том числе – игрового. Модель совместима с материнскими платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус располагает большим количеством перфорированных элементов. Этот фактор крайне важен для достижения высокого уровня эффективности охлаждения. Корпус имеет 7 слотов расширения. При выборе видеоадаптера (или видеоадаптеров) вам будет нужно помнить об ограничении длины, составляющем 330 мм. Максимальная высота кулера процессора – 156 мм. Если вам потребуется оптический привод, то придется остановиться на внешнем варианте: 5.25-дюймовый отсек отсутствует. Как и почти любые корпуса высокого класса, ZALMAN S3 лишен комплектного блока питания. Выбор источника питания предоставлен производителем пользователю. Цвет корпуса традиционный – черный. Подсветка отсутствует. Модель имеет габаритные размеры 412x189x451 мм. Масса корпуса составляет 3.8 кг. Особенностью комплектации устройства является наличие стяжек.
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Теги товара: 1x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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