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Корпус Zalman S3 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman S3 черный

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Корпус Zalman S3 черный - фото 1
Корпус Zalman S3 черный - фото 2
Корпус Zalman S3 черный - фото 3
Корпус Zalman S3 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman S3 черный - фото 1
  • Корпус Zalman S3 черный - фото 2
  • Корпус Zalman S3 черный - фото 3
  • Корпус Zalman S3 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293891
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус Zalman S3 черный
3 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
189x451x412
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х47х24
Вес, кг.
4.6

Описание товара Корпус Zalman S3 черный

Корпус ZALMAN S3 может использоваться при сборке производительного системного блока, в том числе – игрового. Модель совместима с материнскими платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус располагает большим количеством перфорированных элементов. Этот фактор крайне важен для достижения высокого уровня эффективности охлаждения. Корпус имеет 7 слотов расширения. При выборе видеоадаптера (или видеоадаптеров) вам будет нужно помнить об ограничении длины, составляющем 330 мм. Максимальная высота кулера процессора – 156 мм. Если вам потребуется оптический привод, то придется остановиться на внешнем варианте: 5.25-дюймовый отсек отсутствует. Как и почти любые корпуса высокого класса, ZALMAN S3 лишен комплектного блока питания. Выбор источника питания предоставлен производителем пользователю. Цвет корпуса традиционный – черный. Подсветка отсутствует. Модель имеет габаритные размеры 412x189x451 мм. Масса корпуса составляет 3.8 кг. Особенностью комплектации устройства является наличие стяжек.

Отзывы о товаре Корпус Zalman S3 черный




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
189x451x412
Макс. высота процессорного кулера
156
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN S3 может использоваться при сборке производительного системного блока, в том числе – игрового. Модель совместима с материнскими платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Корпус располагает большим количеством перфорированных элементов. Этот фактор крайне важен для достижения высокого уровня эффективности охлаждения. Корпус имеет 7 слотов расширения. При выборе видеоадаптера (или видеоадаптеров) вам будет нужно помнить об ограничении длины, составляющем 330 мм. Максимальная высота кулера процессора – 156 мм. Если вам потребуется оптический привод, то придется остановиться на внешнем варианте: 5.25-дюймовый отсек отсутствует. Как и почти любые корпуса высокого класса, ZALMAN S3 лишен комплектного блока питания. Выбор источника питания предоставлен производителем пользователю. Цвет корпуса традиционный – черный. Подсветка отсутствует. Модель имеет габаритные размеры 412x189x451 мм. Масса корпуса составляет 3.8 кг. Особенностью комплектации устройства является наличие стяжек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Zalman S3 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3350 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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