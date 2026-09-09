Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 293882
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x416x415
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х46х23
Вес, кг.
4.4
Описание товара Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный
На базе корпуса Foxline FL-816-FZ450R-U31 можно собрать компьютер с подходящей конфигурацией. Он подойдет для создания как домашних, так и офисных ПК. Изготовлен корпус из пластика и стали, а его основной цвет – черный. Типоразмер этой модели – Midi-Tower. Корпус совместим с системными платами Micro-ATX, Standard-ATX, выберете подходящий компонент для последующей установки. Внутрь встроен блок питания ATX, его мощность – 450 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 370 руб.843 руб. в СплитКорпус MIDITOWER EVO-9205 ATX EX294966RUS EXEGATE
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитКорпус Foxline FL-301-FZ450R-U32 450 Вт
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитКорпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500...
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитКорпус Zalman Z1 Iceberg white
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитКорпус Powerman SV511 Black PMP-450ATX (6153673)
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитКорпус Zalman S3 Tempered Glass Window Black
-
В наличииЦена 3 820 руб.955 руб. в СплитКорпус Powerman EK303BK GS-230 (6151098)
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитКорпус Zalman S5 White
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитКорпус Zalman S3 черный (S3 BLACK)
-
В наличииЦена 3 950 руб.988 руб. в СплитКорпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU 3х12см ...
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитКорпус MidiTower Zalman Z1 Iceberg black
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
200x416x415
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
На базе корпуса Foxline FL-816-FZ450R-U31 можно собрать компьютер с подходящей конфигурацией. Он подойдет для создания как домашних, так и офисных ПК. Изготовлен корпус из пластика и стали, а его основной цвет – черный. Типоразмер этой модели – Midi-Tower. Корпус совместим с системными платами Micro-ATX, Standard-ATX, выберете подходящий компонент для последующей установки. Внутрь встроен блок питания ATX, его мощность – 450 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-816-FZ450R-U31 450 Вт черный