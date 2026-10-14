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Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1)

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Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1) - фото 1
Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1) - фото 2
Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1) - фото 1
  • Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1) - фото 2
  • Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 770 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 655888
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1)
9 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x458
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х51х30
Вес, кг.
7.7

Описание товара Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1)

Корпус DEEPCOOL CH560 DIGITAL устанавливается на устойчивые ножки. Он выполнен в формате Mid-Tower и оснащен продвинутой системой охлаждения. Она представлена вентиляторами диаметром 120 мм и 140 мм с яркой ARGB-подсветкой. Работая, они светятся яркими цветами, что создает особую игровую атмосферу. Все стороны корпуса хорошо продуваются, что обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. Боковая панель корпуса выполнена из сетки и закаленного стекла для абсолютного обзора внутренних компонентов. На одной плоскости с разъемами на верхней стороне корпуса DEEPCOOL CH560 DIGITAL размещен дисплей. Он отображает температуру графического и центрального процессора. Корпус совместим с платами стандарта E-ATX, Standard-ATX, Mini-ITX, Micro-ATX. На панели выполнены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C в пределах досягаемости для комфортной работы. Внутри корпуса встроен кронштейн, поддерживающий графический процессор.

Отзывы о товаре Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
230x471x458
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус DEEPCOOL CH560 DIGITAL устанавливается на устойчивые ножки. Он выполнен в формате Mid-Tower и оснащен продвинутой системой охлаждения. Она представлена вентиляторами диаметром 120 мм и 140 мм с яркой ARGB-подсветкой. Работая, они светятся яркими цветами, что создает особую игровую атмосферу. Все стороны корпуса хорошо продуваются, что обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. Боковая панель корпуса выполнена из сетки и закаленного стекла для абсолютного обзора внутренних компонентов. На одной плоскости с разъемами на верхней стороне корпуса DEEPCOOL CH560 DIGITAL размещен дисплей. Он отображает температуру графического и центрального процессора. Корпус совместим с платами стандарта E-ATX, Standard-ATX, Mini-ITX, Micro-ATX. На панели выполнены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C в пределах досягаемости для комфортной работы. Внутри корпуса встроен кронштейн, поддерживающий графический процессор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1) - купить по цене 9770 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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