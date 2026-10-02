Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG CRUISER WHITE (CRUISERST-WHCWW)
Корпус ADATA XPG CRUISER является частью линейки XPG CRUISER и предназначен для сборки игровых ПК. Он имеет стильный и «агрессивный» дизайн, который подчеркивает его геймерскую направленность. LED-подсветка создает эффектное визуальное впечатление. Корпус выполнен из стали для лучшей защиты компонентов ПК. Он также имеет панель из закаленного стекла слева. Корпус дополнен системой из 3 вентиляторов, обеспечивающих циркуляцию воздуха и рассеивание тепла. Он также поддерживает установку дополнительных кулеров или жидкостного охлаждения для повышения производительности. ADATA XPG CRUISER оснащен портами и разъемами для подключения периферийных устройств и аксессуаров. Система кабельного управления способствует аккуратной укладке проводов.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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