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Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black

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Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 2
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 3
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 4
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 5
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 6
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 7
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 8
Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 1
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 2
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 3
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 4
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 5
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 6
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 7
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 8
  • Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726748
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 480 x 484 мм
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм или 1x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
Type C x 1, USB3.0 x 2, наушники
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black

Корпус Formula представляет собой стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Этот Midi-Tower корпус имеет лаконичный черный дизайн с современными элементами, включая стильное окно на боковой стенке из закаленного стекла, которое позволяет любоваться внутренними компонентами системы. В корпусе могут быть установлены видеокарты длиной до 420 мм, и кулеры для процессора с максимальной высотой до 182 мм, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов для высокопроизводительных сборок. Внутри корпуса предусмотрено 7 слотов расширения для установки различных карт расширения. Formula оснащен тремя предустановленными вентиляторами размером 120 мм, что обеспечивает хороший поток воздуха и эффективное охлаждение компонентов. Также, корпус поддерживает установку дополнительных вентиляторов при необходимости. Нижнее расположение блока питания способствует оптимизации пространства и улучшению циркуляции воздуха внутри корпуса. При этом блок питания в комплект не входит, предоставляя пользователям свободу выбора подходящего блока под их требования. Корпус сделан из прочных материалов, включая пластик, сталь и стекло, обеспечивая надежность конструкции. Внутри предусмотрены крепления для одного внутреннего отсека 2,5 дюйма и одного внутреннего отсека 3,5 дюйма, что позволяет установить необходимое количество накопителей. Наличие передней двери добавляет стиль и функционал в общий дизайн устройства. С весом 9,03 кг, корпус Formula характеризуется высокой устойчивостью и стабильностью, обеспечивая надежное размещение всех компонентов. Это отличный выбор для энтузиастов и геймеров, которые ценят как функциональность, так и эстетические качества компьютерных корпусов.

Отзывы о товаре Корпус Formula V Line Air Power G9 DUO PA Black




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 480 x 484 мм
Макс. высота процессорного кулера
182
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм или 1x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
Type C x 1, USB3.0 x 2, наушники
Развернуть
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula представляет собой стильное и функциональное решение для сборки современного компьютера. Этот Midi-Tower корпус имеет лаконичный черный дизайн с современными элементами, включая стильное окно на боковой стенке из закаленного стекла, которое позволяет любоваться внутренними компонентами системы. В корпусе могут быть установлены видеокарты длиной до 420 мм, и кулеры для процессора с максимальной высотой до 182 мм, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов для высокопроизводительных сборок. Внутри корпуса предусмотрено 7 слотов расширения для установки различных карт расширения. Formula оснащен тремя предустановленными вентиляторами размером 120 мм, что обеспечивает хороший поток воздуха и эффективное охлаждение компонентов. Также, корпус поддерживает установку дополнительных вентиляторов при необходимости. Нижнее расположение блока питания способствует оптимизации пространства и улучшению циркуляции воздуха внутри корпуса. При этом блок питания в комплект не входит, предоставляя пользователям свободу выбора подходящего блока под их требования. Корпус сделан из прочных материалов, включая пластик, сталь и стекло, обеспечивая надежность конструкции. Внутри предусмотрены крепления для одного внутреннего отсека 2,5 дюйма и одного внутреннего отсека 3,5 дюйма, что позволяет установить необходимое количество накопителей. Наличие передней двери добавляет стиль и функционал в общий дизайн устройства. С весом 9,03 кг, корпус Formula характеризуется высокой устойчивостью и стабильностью, обеспечивая надежное размещение всех компонентов. Это отличный выбор для энтузиастов и геймеров, которые ценят как функциональность, так и эстетические качества компьютерных корпусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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