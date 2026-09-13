Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B)
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Характеристики
Описание товара Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B)
Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для энтузиастов компьютерных сборок, стремящихся к высоким стандартам производительности и эстетики. Выполненный в элегантном черном цвете, этот Full-Tower корпус сочетает в себе качество и инновационный дизайн, что делает его идеальным выбором для современных геймеров и профессионалов. Изготовленный из прочной стали и стекла, корпус обеспечивает надежность и долговечность. Благодаря продуманной конструкции внутри можно разместить видеокарты длиной до 420 мм и кулеры высотой до 178 мм, что дает возможность использовать мощные системы охлаждения и высокопроизводительные графические решения. Особое внимание уделено визуальному оформлению: в корпус встроена регулируемая подсветка ARGB, создающая эффектное освещение и позволяющая настроить его под стиль вашей игровой станции или рабочего пространства. Для удобной организации компонентов предусмотрены три внутренних отсека для SSD формата 2,5 дюйма и один отсек для жесткого диска формата 3,5 дюйма. В корпусе находится семь слотов расширения, которые позволят установить все необходимые компоненты для качественной работы ПК. Встроенные три вентилятора размером 120 мм способствуют эффективному воздушному охлаждению, поддерживая оптимальную температуру всех узлов системы. Размещение блока питания внизу корпуса способствует улучшенной циркуляции воздуха и упрощает процесс сборки. Совместимость с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX делает корпус универсальным выбором для широкого круга пользователей, а вес в 8,95 кг обеспечивает удобство транспортировки и установки. Корпус Formula — это не просто важный компонент, но и стильный элемент вашей установки, обеспечивающий высокую производительность и эффектный внешний вид.
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