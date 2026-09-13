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Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B)

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Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) - фото 1
Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) - фото 2
Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) - фото 3
Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) - фото 4
Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) - фото 1
  • Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) - фото 2
  • Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) - фото 3
  • Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) - фото 4
  • Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714886
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 475 х 470 мм
Макс. высота процессорного кулера
178
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм - на передней 1x120 мм или 1x140 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 1x120 мм - на нижней
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B)

Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для энтузиастов компьютерных сборок, стремящихся к высоким стандартам производительности и эстетики. Выполненный в элегантном черном цвете, этот Full-Tower корпус сочетает в себе качество и инновационный дизайн, что делает его идеальным выбором для современных геймеров и профессионалов. Изготовленный из прочной стали и стекла, корпус обеспечивает надежность и долговечность. Благодаря продуманной конструкции внутри можно разместить видеокарты длиной до 420 мм и кулеры высотой до 178 мм, что дает возможность использовать мощные системы охлаждения и высокопроизводительные графические решения. Особое внимание уделено визуальному оформлению: в корпус встроена регулируемая подсветка ARGB, создающая эффектное освещение и позволяющая настроить его под стиль вашей игровой станции или рабочего пространства. Для удобной организации компонентов предусмотрены три внутренних отсека для SSD формата 2,5 дюйма и один отсек для жесткого диска формата 3,5 дюйма. В корпусе находится семь слотов расширения, которые позволят установить все необходимые компоненты для качественной работы ПК. Встроенные три вентилятора размером 120 мм способствуют эффективному воздушному охлаждению, поддерживая оптимальную температуру всех узлов системы. Размещение блока питания внизу корпуса способствует улучшенной циркуляции воздуха и упрощает процесс сборки. Совместимость с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX делает корпус универсальным выбором для широкого круга пользователей, а вес в 8,95 кг обеспечивает удобство транспортировки и установки. Корпус Formula — это не просто важный компонент, но и стильный элемент вашей установки, обеспечивающий высокую производительность и эффектный внешний вид.

Отзывы о товаре Корпус Formula Air Power G8 черный (AIR POWER G8 B)




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 х 475 х 470 мм
Макс. высота процессорного кулера
178
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм - на передней 1x120 мм или 1x140 мм - на задней 3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 1x120 мм - на нижней
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Full-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula — это стильное и функциональное решение для энтузиастов компьютерных сборок, стремящихся к высоким стандартам производительности и эстетики. Выполненный в элегантном черном цвете, этот Full-Tower корпус сочетает в себе качество и инновационный дизайн, что делает его идеальным выбором для современных геймеров и профессионалов. Изготовленный из прочной стали и стекла, корпус обеспечивает надежность и долговечность. Благодаря продуманной конструкции внутри можно разместить видеокарты длиной до 420 мм и кулеры высотой до 178 мм, что дает возможность использовать мощные системы охлаждения и высокопроизводительные графические решения. Особое внимание уделено визуальному оформлению: в корпус встроена регулируемая подсветка ARGB, создающая эффектное освещение и позволяющая настроить его под стиль вашей игровой станции или рабочего пространства. Для удобной организации компонентов предусмотрены три внутренних отсека для SSD формата 2,5 дюйма и один отсек для жесткого диска формата 3,5 дюйма. В корпусе находится семь слотов расширения, которые позволят установить все необходимые компоненты для качественной работы ПК. Встроенные три вентилятора размером 120 мм способствуют эффективному воздушному охлаждению, поддерживая оптимальную температуру всех узлов системы. Размещение блока питания внизу корпуса способствует улучшенной циркуляции воздуха и упрощает процесс сборки. Совместимость с материнскими платами форматов mini-ITX, ATX и mATX делает корпус универсальным выбором для широкого круга пользователей, а вес в 8,95 кг обеспечивает удобство транспортировки и установки. Корпус Formula — это не просто важный компонент, но и стильный элемент вашей установки, обеспечивающий высокую производительность и эффектный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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