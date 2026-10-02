Корпус XPG CRUISER BLACK (CRUISERST-BKCWW)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG CRUISER BLACK (CRUISERST-BKCWW)
Корпус ADATA XPG CRUISER является частью линейки XPG CRUISER и предназначен для сборки игровых ПК. Он имеет стильный и «агрессивный» дизайн, который подчеркивает его геймерскую направленность. LED-подсветка создает эффектное визуальное впечатление. Корпус выполнен из стали для лучшей защиты компонентов ПК. Он также имеет панель из закаленного стекла слева. Корпус дополнен системой из 3 вентиляторов, обеспечивающих циркуляцию воздуха и рассеивание тепла. Он также поддерживает установку дополнительных кулеров или жидкостного охлаждения для повышения производительности. ADATA XPG CRUISER оснащен портами и разъемами для подключения периферийных устройств и аксессуаров. Система кабельного управления способствует аккуратной укладке проводов.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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