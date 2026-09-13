Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1)
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1)
Корпус Deepcool — это стильное и функциональное решение для создания компактной компьютерной системы. Изготовленный из качественного пластика и стали, корпус выполнен в элегантном черном цвете и относится к типоразмеру Mini-Tower. Он позволяет разместить внутри производительные компоненты и при этом сохраняет аккуратный внешний вид системы. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-фактора mini-ITX и обеспечивает максимальную длину видеокарты до 305 мм, что позволяет использовать современные и мощные видеокарты. Максимальная высота процессорного кулера составляет 172 мм, что дает возможность установить эффективные системы охлаждения для процессора. Несмотря на компактные размеры, конструкция корпуса продумана для удобства и функциональности. Внутри предусмотрено два внутренних отсека: один для устройств формата 2.5", и один для 3.5", обеспечивая необходимое пространство для накопителей. Расположение блока питания в верхней части корпуса освобождает место для вентиляторов и улучшает организацию пространства внутри. Корпус оснащен шестью вентиляторами размером 120 мм, что обеспечивает отличное охлаждение компонентов и поддержание оптимальной температуры внутри системы. С тремя слотами расширения корпус Deepcool предоставляет необходимые возможности для добавления дополнительных плат и расширения функциональности системы. Легкий вес в 3,3 кг делает корпус удобным для сборки и транспортировки. В целом, корпус Deepcool — это удачный выбор для любителей компактных решений, которые не хотят идти на компромисс с производительностью и охлаждением своих систем.
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