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Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1)

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Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 1
Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 2
Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 3
Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 4
Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 5
Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 1
  • Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 2
  • Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 3
  • Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 4
  • Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 5
  • Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718583
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 380 x 250 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х27
Вес, кг.
4.03

Описание товара Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1)

Корпус Deepcool — это стильное и функциональное решение для создания компактной компьютерной системы. Изготовленный из качественного пластика и стали, корпус выполнен в элегантном черном цвете и относится к типоразмеру Mini-Tower. Он позволяет разместить внутри производительные компоненты и при этом сохраняет аккуратный внешний вид системы. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-фактора mini-ITX и обеспечивает максимальную длину видеокарты до 305 мм, что позволяет использовать современные и мощные видеокарты. Максимальная высота процессорного кулера составляет 172 мм, что дает возможность установить эффективные системы охлаждения для процессора. Несмотря на компактные размеры, конструкция корпуса продумана для удобства и функциональности. Внутри предусмотрено два внутренних отсека: один для устройств формата 2.5", и один для 3.5", обеспечивая необходимое пространство для накопителей. Расположение блока питания в верхней части корпуса освобождает место для вентиляторов и улучшает организацию пространства внутри. Корпус оснащен шестью вентиляторами размером 120 мм, что обеспечивает отличное охлаждение компонентов и поддержание оптимальной температуры внутри системы. С тремя слотами расширения корпус Deepcool предоставляет необходимые возможности для добавления дополнительных плат и расширения функциональности системы. Легкий вес в 3,3 кг делает корпус удобным для сборки и транспортировки. В целом, корпус Deepcool — это удачный выбор для любителей компактных решений, которые не хотят идти на компромисс с производительностью и охлаждением своих систем.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool CH170 DIGITAL (R-CH170-BKNPI0D-G-1)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200 x 380 x 250 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
2x120 мм
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
3
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool — это стильное и функциональное решение для создания компактной компьютерной системы. Изготовленный из качественного пластика и стали, корпус выполнен в элегантном черном цвете и относится к типоразмеру Mini-Tower. Он позволяет разместить внутри производительные компоненты и при этом сохраняет аккуратный внешний вид системы. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-фактора mini-ITX и обеспечивает максимальную длину видеокарты до 305 мм, что позволяет использовать современные и мощные видеокарты. Максимальная высота процессорного кулера составляет 172 мм, что дает возможность установить эффективные системы охлаждения для процессора. Несмотря на компактные размеры, конструкция корпуса продумана для удобства и функциональности. Внутри предусмотрено два внутренних отсека: один для устройств формата 2.5", и один для 3.5", обеспечивая необходимое пространство для накопителей. Расположение блока питания в верхней части корпуса освобождает место для вентиляторов и улучшает организацию пространства внутри. Корпус оснащен шестью вентиляторами размером 120 мм, что обеспечивает отличное охлаждение компонентов и поддержание оптимальной температуры внутри системы. С тремя слотами расширения корпус Deepcool предоставляет необходимые возможности для добавления дополнительных плат и расширения функциональности системы. Легкий вес в 3,3 кг делает корпус удобным для сборки и транспортировки. В целом, корпус Deepcool — это удачный выбор для любителей компактных решений, которые не хотят идти на компромисс с производительностью и охлаждением своих систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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