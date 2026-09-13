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Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000)

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Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото 1
Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото 2
Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото 3
Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото 4
Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото 1
  • Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото 2
  • Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото 3
  • Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото 4
  • Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718883
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
125 x 11 x 48 мм
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка
RGB
Цвет корпуса
белый
Размеры в упаковке, см
22х20х20
Вес, кг.
3

Описание товара Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000)

Внешний корпус для SSD M.2 ASUS ROG Strix Arion White (ESD-S1C) – это стильное и высокотехнологичное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и эстетику. Созданный для работы с современными накопителями формата M.2 NVMe, этот корпус превращает ваш SSD в портативное и удобное устройство, которое легко подключается к любому компьютеру через USB Type-C. Его белый цвет и премиальная сборка делают его не просто функциональным аксессуаром, но и стильным дополнением к вашему рабочему пространству или игровой установке.



Теги товара: Корпус с подсветкой

Отзывы о товаре Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
125 x 11 x 48 мм
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка
RGB
Цвет корпуса
белый
Описание
Внешний корпус для SSD M.2 ASUS ROG Strix Arion White (ESD-S1C) – это стильное и высокотехнологичное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и эстетику. Созданный для работы с современными накопителями формата M.2 NVMe, этот корпус превращает ваш SSD в портативное и удобное устройство, которое легко подключается к любому компьютеру через USB Type-C. Его белый цвет и премиальная сборка делают его не просто функциональным аксессуаром, но и стильным дополнением к вашему рабочему пространству или игровой установке.


Теги товара: Корпус с подсветкой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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