Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718883
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
125 x 11 x 48 мм
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка
RGB
Цвет корпуса
белый
Размеры в упаковке, см
22х20х20
Вес, кг.
3
Описание товара Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000)
Внешний корпус для SSD M.2 ASUS ROG Strix Arion White (ESD-S1C) – это стильное и высокотехнологичное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и эстетику. Созданный для работы с современными накопителями формата M.2 NVMe, этот корпус превращает ваш SSD в портативное и удобное устройство, которое легко подключается к любому компьютеру через USB Type-C. Его белый цвет и премиальная сборка делают его не просто функциональным аксессуаром, но и стильным дополнением к вашему рабочему пространству или игровой установке.
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Теги товара: Корпус с подсветкой
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
125 x 11 x 48 мм
Материал корпуса
алюминий, пластик
Подсветка
RGB
Цвет корпуса
белый
Внешний корпус для SSD M.2 ASUS ROG Strix Arion White (ESD-S1C) – это стильное и высокотехнологичное решение для тех, кто ценит скорость, надежность и эстетику. Созданный для работы с современными накопителями формата M.2 NVMe, этот корпус превращает ваш SSD в портативное и удобное устройство, которое легко подключается к любому компьютеру через USB Type-C. Его белый цвет и премиальная сборка делают его не просто функциональным аксессуаром, но и стильным дополнением к вашему рабочему пространству или игровой установке.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Корпус с подсветкой
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Корпус с подсветкой
Корпус для HDD/SSD Asus ROG STRIX ARION WHT (90DD02H1-B09000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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