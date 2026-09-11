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Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)

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Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото 1
Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото 2
Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото 3
Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото 4
Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото 1
  • Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото 2
  • Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото 3
  • Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото 4
  • Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510702
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
95x283x327
Макс. высота процессорного кулера
50
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х15
Вес, кг.
2.85

Описание товара Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)

Корпус Foxline FL-1001-TFX300S небольшого размера Slim-Tower для материнских плат Mini-ITX и mATX. Отличается встроенным блоком питания на 300 Вт в нижней части и быстрым доступом к скоростным портам USB 3.0 на передней панели. Там же расположена кнопка питания, разъемы для микрофона и наушников. Предусмотрено по одному отсеку для 2.5, 3.5 накопителей и один 5.25. Компактный корпус Foxline FL-1001-TFX300S предназначен для установки на рабочем месте и решения повседневных задач.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
95x283x327
Макс. высота процессорного кулера
50
Максимальная длина видеокарты
220
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Slim-Desktop
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
1
Мощность блока питания, Вт
300
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline FL-1001-TFX300S небольшого размера Slim-Tower для материнских плат Mini-ITX и mATX. Отличается встроенным блоком питания на 300 Вт в нижней части и быстрым доступом к скоростным портам USB 3.0 на передней панели. Там же расположена кнопка питания, разъемы для микрофона и наушников. Предусмотрено по одному отсеку для 2.5, 3.5 накопителей и один 5.25. Компактный корпус Foxline FL-1001-TFX300S предназначен для установки на рабочем месте и решения повседневных задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Foxline FL-1001 (FL-1001-TFX300S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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