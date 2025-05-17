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Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010)

19 Отзывы
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Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 1
Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 2
Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 3
Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 4
Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 5
Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 6
Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 7
Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 8
Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 9
Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 10
Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 1
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 2
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 3
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 4
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 5
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 6
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 7
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 8
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 9
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 10
  • Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635508
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
124.6x47.8x10.85
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х20
Вес, г.
300

Описание товара Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010)

Выпущенный в рамках легендарной игровой серии Republic of Gamers M.2 внешний бокс ASUS ROG Strix Arion Lite M2 [ESD-S1CL] сочетает в себе привлекательный дизайн, исключительную надежность и безупречное удобство эксплуатации. Устройство совместимо с M.2 NVMe накопителями следующих форм-факторов – 2230, 2242, 2260 и 2280. С помощью внешнего бокса можно организовать скоростной обмен информацией между разными компьютерами без использования сетевых ресурсов. Модель также можно использовать для резервного копирования. Внешний бокс ASUS ROG Strix Arion Lite M2 [ESD-S1CL] поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. Интерфейс подключения – USB 3.2 Gen2 Type-C. Внешнее питание не требуется: необходимая энергия поступает от порта USB. Эксплуатировать внешний бокс можно при температуре от 0 до 70 °C.

Отзывы о товаре Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010)

Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный корпус. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший, не нравится что прокладка тонковата при закрытой крышки есть люфт но это решаемо
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все как заявлено в описании ,никаких замечаний .
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус для ssd. Будьте внимательны, хорошо прочитайте инструкцию .
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный корпус, давно хотел его себе. Всё работает как часы. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Кирилл В.

Достоинства:


Комментарий:
крышка немного люфтит, а так все нормально
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел полностью в пломбах, коробка без царапин и потёртостей. По поводу самого Ariona все как и должно работать.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая штука! И стильно выглядит! Одно слово ASUS ROG. Все радостно, скорость передачи отличная!
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Арсений К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально , только когда ссд вставил крышка до конца не закрывается
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняет. Самсунг 980 pro 1Tb, скорость 450 Мб/сек. Больше не выдаёт
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Лайт версия с одним кабелем, все работает, топчик!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Прежде чем купить-прочти мой отзыв! Итак, я чесно говоря ожидал что будет с резиновым бампером, с липучкой и карабином, да блин хотя бы с теми 2-мя проводами которые заявлены на сайте асус!!! Пришел комплект: Арион и один провод юсб-с на юсб-с . Расстроился ли? Конечно! К самому устройству нет претензий , а вот с комплектом реал обломали но это я сам виноват, не дочитал о комплектации. Отзыв дополнен 15.04.2024! Комплектный кабель перестал работать.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Поддерживает 4 ТБ SSD!!! Просто главнейший плюс для нас
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2024
Виктория Е.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, скорость чтения/записи высокая (10 000, соответствует заявленноиу)
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2023
Расиль Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Скорее порекомендую, чем нет
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2023
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
хочешь топ-бери его, ну или орико, но тут качество фирменное. бесят только светодиоды.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2023
Боян М.

Достоинства:


Комментарий:
Используются удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2023
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная штука, если необходим быстрый трансфер больших объемов данных или на руках бесхозный ссд, который девать некуда. Упаковка выше всяких похвал: плотная коробка, наполнитель, пупырка. Внутри помимо второй коробки уже самого кейса положили товарный чек, так что придраться просто не к чему.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2023
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Заявленную скорость поддерживает, через юсб с. Со старым 10 летним ноутом по юсб 3.0 скорость маленькая. Скорость работы и модель ссд, на скрине. Продавца рекомендую, вложил гарантийный талон с печатью организации, серийный номер указан. Упаковали отлично.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
124.6x47.8x10.85
Материал корпуса
металл
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Выпущенный в рамках легендарной игровой серии Republic of Gamers M.2 внешний бокс ASUS ROG Strix Arion Lite M2 [ESD-S1CL] сочетает в себе привлекательный дизайн, исключительную надежность и безупречное удобство эксплуатации. Устройство совместимо с M.2 NVMe накопителями следующих форм-факторов – 2230, 2242, 2260 и 2280. С помощью внешнего бокса можно организовать скоростной обмен информацией между разными компьютерами без использования сетевых ресурсов. Модель также можно использовать для резервного копирования. Внешний бокс ASUS ROG Strix Arion Lite M2 [ESD-S1CL] поддерживается всеми самыми распространенными в настоящее время операционными системами. Интерфейс подключения – USB 3.2 Gen2 Type-C. Внешнее питание не требуется: необходимая энергия поступает от порта USB. Эксплуатировать внешний бокс можно при температуре от 0 до 70 °C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный корпус. Я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший, не нравится что прокладка тонковата при закрытой крышки есть люфт но это решаемо
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
все как заявлено в описании ,никаких замечаний .
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус для ssd. Будьте внимательны, хорошо прочитайте инструкцию .
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный корпус, давно хотел его себе. Всё работает как часы. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Кирилл В.

Достоинства:


Комментарий:
крышка немного люфтит, а так все нормально
Источник: Яндекс Маркет
30.07.2024
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел полностью в пломбах, коробка без царапин и потёртостей. По поводу самого Ariona все как и должно работать.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Антон Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая штука! И стильно выглядит! Одно слово ASUS ROG. Все радостно, скорость передачи отличная!
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Арсений К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормально , только когда ссд вставил крышка до конца не закрывается
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Свою функцию выполняет. Самсунг 980 pro 1Tb, скорость 450 Мб/сек. Больше не выдаёт
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Лайт версия с одним кабелем, все работает, топчик!
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Прежде чем купить-прочти мой отзыв! Итак, я чесно говоря ожидал что будет с резиновым бампером, с липучкой и карабином, да блин хотя бы с теми 2-мя проводами которые заявлены на сайте асус!!! Пришел комплект: Арион и один провод юсб-с на юсб-с . Расстроился ли? Конечно! К самому устройству нет претензий , а вот с комплектом реал обломали но это я сам виноват, не дочитал о комплектации. Отзыв дополнен 15.04.2024! Комплектный кабель перестал работать.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Поддерживает 4 ТБ SSD!!! Просто главнейший плюс для нас
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2024
Виктория Е.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий, скорость чтения/записи высокая (10 000, соответствует заявленноиу)
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2023
Расиль Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Скорее порекомендую, чем нет
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2023
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
хочешь топ-бери его, ну или орико, но тут качество фирменное. бесят только светодиоды.
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2023
Боян М.

Достоинства:


Комментарий:
Используются удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2023
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная штука, если необходим быстрый трансфер больших объемов данных или на руках бесхозный ссд, который девать некуда. Упаковка выше всяких похвал: плотная коробка, наполнитель, пупырка. Внутри помимо второй коробки уже самого кейса положили товарный чек, так что придраться просто не к чему.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2023
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Заявленную скорость поддерживает, через юсб с. Со старым 10 летним ноутом по юсб 3.0 скорость маленькая. Скорость работы и модель ссд, на скрине. Продавца рекомендую, вложил гарантийный талон с печатью организации, серийный номер указан. Упаковали отлично.


Внешний корпус Asus ROG Strix Arion Lite ESD-S1CL (90DD02H0-M09010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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