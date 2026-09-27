Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Foxline FL-L01-AD120-D65
Корпус Foxline Slim-Desktop - это изящное и функциональное решение для создания компактной и эффективной системы. Он изготовлен из качественных материалов, совмещая пластик и сталь для обеспечения прочности и долговечности. С весом всего 1,1 кг, этот корпус идеально подойдет для тех, кто ищет легкость и удобство в обращении. Корпус рассчитан на установку материнских плат форм-фактора mini-ITX и предлагает один внутренний отсек для жесткого диска размером 3.5 дюйма. Максимальная высота процессорного кулера составляет 30 мм, что дает возможность установки низкопрофильных систем охлаждения. Foxline заботится о комфорте пользователей, поэтому блок питания на 120 Вт предлагается в комплекте, и его размещение предусмотрено снаружи корпуса, что способствует лучшей терморегуляции и организации внутреннего пространства. Черный цвет корпуса придаёт ему стильный и универсальный вид, подходящий для любого интерьера. Корпус Foxline - это отличное решение для сборки компактной, но производительной системы, идеально подходящей для домашнего и офисного использования.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Внешнее, Компактный корпус
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