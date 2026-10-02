Корпус Alseye Warrior-B
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 635466
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x413x354
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х24
Вес, кг.
4
Описание товара Корпус Alseye Warrior-B
ALSEYE Warrior представляет собой надёжное и функциональное решение для сборки компьютера. Он выполнен из прочного стекла и металла, что обеспечивает долговечность и стабильность конструкции. Корпус поддерживает различные типы материнских плат, включая Mini-ITX, Micro ATX и ATX что делает его универсальным выбором для различных конфигураций.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x413x354
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
ALSEYE Warrior представляет собой надёжное и функциональное решение для сборки компьютера. Он выполнен из прочного стекла и металла, что обеспечивает долговечность и стабильность конструкции. Корпус поддерживает различные типы материнских плат, включая Mini-ITX, Micro ATX и ATX что делает его универсальным выбором для различных конфигураций.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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