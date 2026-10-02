Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648784
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х21
Вес, кг.
3.45
Описание товара Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C)
Корпус Foxline FZ-059 – стильное и функциональное решение для сборки ПК. Корпус выполнен в классическом черном цвете и оснащен блоком питания мощностью 450 Вт. На передней панели предусмотрены разъемы для быстрого подключения устройств. Корпус идеально подходит для создания компактного и производительного компьютера.
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Теги товара: Нет
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Корпус Foxline FZ-059 – стильное и функциональное решение для сборки ПК. Корпус выполнен в классическом черном цвете и оснащен блоком питания мощностью 450 Вт. На передней панели предусмотрены разъемы для быстрого подключения устройств. Корпус идеально подходит для создания компактного и производительного компьютера.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет
Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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