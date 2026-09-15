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Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)

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Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 1
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 2
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 3
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 4
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 5
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 4
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 5
  • Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650556
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x427x380
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х24
Вес, кг.
3.7

Описание товара Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)

Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x427x380
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
300
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Серия корпусов для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ExeGate MIDITOWER EVO-8225 (EX292858RUS) - по цене 2880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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