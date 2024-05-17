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Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W

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Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W - фото 1
Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W - фото 2
Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W - фото 3
Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W - фото 1
  • Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W - фото 2
  • Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W - фото 3
  • Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635470
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
195x425x395
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х25
Вес, кг.
3.9

Описание товара Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W

Корпус ALSEYE Auro (AURA) 3.0-W предназначен для материнских плат форматов Mini-ITX, Micro ATX и ATX. Он оснащен портами USB 2.0 (2 шт.), портом HD Audio и портом USB 3.0 (1 шт.). В корпусе имеется место для установки двух жестких дисков (HDD) размером 3.5 дюйма и двух твердотельных накопителей (SSD) размером 2.5 дюйма. Габариты корпуса составляют 354 мм в ширину, 185 мм в высоту и 413 мм в глубину

Отзывы о товаре Корпус Alseye Auro (AURA) 3.0-W

Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус. Продувки не много,но зато красивый..много места под кабель. Для матх материнок некрасиво кабеля укладываются
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бюджетный вариант берите
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2023
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё чётко по размерам посадочные места.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2023
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
фото не прикреплю, тк я его до конца не смог собрать, у меня 2 жестких диска просто лежат, а из-за этого выглядит колхозно)
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2023
Виктория А.

Достоинства:


Комментарий:
В принципе товаром доволен, но для людей с меньшим опытом сбора компьютера могу быть сложности сборки и не самый аккуратный и не идеальный итог
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги пойдет, но хотелось бы лучшего качества сборки и кабельменеджмента.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2023
Стас А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качество



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
195x425x395
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ALSEYE Auro (AURA) 3.0-W предназначен для материнских плат форматов Mini-ITX, Micro ATX и ATX. Он оснащен портами USB 2.0 (2 шт.), портом HD Audio и портом USB 3.0 (1 шт.). В корпусе имеется место для установки двух жестких дисков (HDD) размером 3.5 дюйма и двух твердотельных накопителей (SSD) размером 2.5 дюйма. Габариты корпуса составляют 354 мм в ширину, 185 мм в высоту и 413 мм в глубину
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Виталий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус. Продувки не много,но зато красивый..много места под кабель. Для матх материнок некрасиво кабеля укладываются
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2024
Александра К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный бюджетный вариант берите
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2023
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё чётко по размерам посадочные места.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2023
Максим Ф.

Достоинства:


Комментарий:
фото не прикреплю, тк я его до конца не смог собрать, у меня 2 жестких диска просто лежат, а из-за этого выглядит колхозно)
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2023
Виктория А.

Достоинства:


Комментарий:
В принципе товаром доволен, но для людей с меньшим опытом сбора компьютера могу быть сложности сборки и не самый аккуратный и не идеальный итог
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги пойдет, но хотелось бы лучшего качества сборки и кабельменеджмента.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2023
Стас А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее соотношение цены и качество


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