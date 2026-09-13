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Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000)

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Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) - фото 1
Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) - фото 2
Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) - фото 3
Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) - фото 4
Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) - фото 1
  • Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) - фото 2
  • Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) - фото 3
  • Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) - фото 4
  • Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718592
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190?450?340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2?120 мм на верхней панели, 1?120 мм на задней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х40х24
Вес, кг.
4.6

Описание товара Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000)

Внешний вид корпуса выполнен в классическом черном цвете и сразу привлекает внимание своей сдержанной элегантностью. Главной особенностью боковой панели является полноразмерное окно из закаленного стекла, которое открывает вид на внутренние компоненты, позволяя в полной мере оценить вашу сборку и эффектную работу системы подсветки. Лицевая панель, выполненная с перфорацией, не только добавляет агрессивный штрих в дизайн, но и способствует эффективному охлаждению. Уникальной деталью является наличие встроенного дисплея, который открывает возможности для отображения важной системной информации или персонализации вашего рабочего пространства. Функциональность продумана до мелочей. На лицевой панели вы найдете все необходимые интерфейсы для комфортного подключения периферии: порты USB 2.0 и USB 3.0, а также современный разъем USB Type-C для высокоскоростной передачи данных. Разъемы для наушников и микрофона также всегда под рукой. Конструкция корпуса предусматривает нижнее расположение блока питания стандарта ATX, что способствует улучшенной балансировке температур внутри системы и отделяет зону нагрева от основного отсека с компонентами. Внутреннее пространство организовано с учетом потребностей как стандартных, так и мощных конфигураций. Благодаря поперечному размещению накопителей, монтаж и обслуживание становятся максимально удобными. В вашем распоряжении два отсека для твердотельных накопителей формата 2.5 дюйма и один отсек для более емкого жесткого диска формата 3.5 дюйма. Для установки дискретной видеокарты предусмотрен внушительный запас по длине — до 330 миллиметров, а высота процессорного кулера может достигать 170 миллиметров. Семь слотов расширения предоставляют широкие возможности для модернизации.

Отзывы о товаре Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
190?450?340 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2?120 мм на верхней панели, 1?120 мм на задней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0, USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид корпуса выполнен в классическом черном цвете и сразу привлекает внимание своей сдержанной элегантностью. Главной особенностью боковой панели является полноразмерное окно из закаленного стекла, которое открывает вид на внутренние компоненты, позволяя в полной мере оценить вашу сборку и эффектную работу системы подсветки. Лицевая панель, выполненная с перфорацией, не только добавляет агрессивный штрих в дизайн, но и способствует эффективному охлаждению. Уникальной деталью является наличие встроенного дисплея, который открывает возможности для отображения важной системной информации или персонализации вашего рабочего пространства. Функциональность продумана до мелочей. На лицевой панели вы найдете все необходимые интерфейсы для комфортного подключения периферии: порты USB 2.0 и USB 3.0, а также современный разъем USB Type-C для высокоскоростной передачи данных. Разъемы для наушников и микрофона также всегда под рукой. Конструкция корпуса предусматривает нижнее расположение блока питания стандарта ATX, что способствует улучшенной балансировке температур внутри системы и отделяет зону нагрева от основного отсека с компонентами. Внутреннее пространство организовано с учетом потребностей как стандартных, так и мощных конфигураций. Благодаря поперечному размещению накопителей, монтаж и обслуживание становятся максимально удобными. В вашем распоряжении два отсека для твердотельных накопителей формата 2.5 дюйма и один отсек для более емкого жесткого диска формата 3.5 дюйма. Для установки дискретной видеокарты предусмотрен внушительный запас по длине — до 330 миллиметров, а высота процессорного кулера может достигать 170 миллиметров. Семь слотов расширения предоставляют широкие возможности для модернизации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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