Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ACD Citadel 108DB ATX Black (AH-SI1G0-000)
Внешний вид корпуса выполнен в классическом черном цвете и сразу привлекает внимание своей сдержанной элегантностью. Главной особенностью боковой панели является полноразмерное окно из закаленного стекла, которое открывает вид на внутренние компоненты, позволяя в полной мере оценить вашу сборку и эффектную работу системы подсветки. Лицевая панель, выполненная с перфорацией, не только добавляет агрессивный штрих в дизайн, но и способствует эффективному охлаждению. Уникальной деталью является наличие встроенного дисплея, который открывает возможности для отображения важной системной информации или персонализации вашего рабочего пространства. Функциональность продумана до мелочей. На лицевой панели вы найдете все необходимые интерфейсы для комфортного подключения периферии: порты USB 2.0 и USB 3.0, а также современный разъем USB Type-C для высокоскоростной передачи данных. Разъемы для наушников и микрофона также всегда под рукой. Конструкция корпуса предусматривает нижнее расположение блока питания стандарта ATX, что способствует улучшенной балансировке температур внутри системы и отделяет зону нагрева от основного отсека с компонентами. Внутреннее пространство организовано с учетом потребностей как стандартных, так и мощных конфигураций. Благодаря поперечному размещению накопителей, монтаж и обслуживание становятся максимально удобными. В вашем распоряжении два отсека для твердотельных накопителей формата 2.5 дюйма и один отсек для более емкого жесткого диска формата 3.5 дюйма. Для установки дискретной видеокарты предусмотрен внушительный запас по длине — до 330 миллиметров, а высота процессорного кулера может достигать 170 миллиметров. Семь слотов расширения предоставляют широкие возможности для модернизации.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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