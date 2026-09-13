Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ACD Citadel 108DW ATX White (AH-SI1G0W-00)
**Корпус для ПК ACD Citadel 108DW: стиль и функциональность** Ищете надёжный и стильный корпус для вашего ПК? ACD Citadel 108DW — идеальный выбор для сборки современного компьютера! **Почему стоит выбрать ACD Citadel 108DW?** * **Форм-фактор ATX:** совместимость с широким спектром комплектующих. * **Практичный дизайн:** сетчатая панель обеспечивает отличную вентиляцию, а белый цвет гармонично впишется в любой интерьер. * **Удобство подключения устройств:** наличие порта Type-C и двух USB-портов, а также аудиоразъёма позволит легко подключить все необходимые периферийные устройства. * **Высокое качество:** корпус изготовлен из прочных материалов, что гарантирует долговечность и надёжность. С корпусом ACD Citadel 108DW ваша сборка будет не только мощной, но и эстетичной. Создайте свой идеальный ПК с ACD Citadel 108DW!
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
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