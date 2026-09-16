Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER
Представляем вашему вниманию корпус Defender HyperHub Black — идеальное сочетание стильного современного дизайна и продуманной функциональности для создания мощной вычислительной системы. Этот корпус формата Midi-Tower станет надежным фундаментом для вашего проекта, открывая широкие возможности для сборки. Его главной эстетической особенностью является великолепный обзор внутреннего пространства. Обе боковые панели выполнены из прочного закаленного стекла, создавая эффект аквариума, который позволяет в полной мере продемонстрировать вашу аппаратную начинку и индивидуальную подсветку. Лицевая панель также изготовлена из стекла, усиливая ощущение цельности и премиальности дизайна в классическом черном цвете. Внутренняя компоновка корпуса демонстрирует глубокую продуманность. Благодаря универсальности форм-факторов вы можете установить системные платы стандартов ATX, microATX или Mini-ITX, что обеспечивает гибкость при выборе компонентов. Конструкция предусматривает нижнее расположение блока питания стандарта ATX, что способствует улучшенной балансировке температур внутри шасси и более стабильной работе системы. Для хранения данных предусмотрены два внутренних отсека для накопителей формата 2.5 дюйма и один отсек для диска 3.5 дюйма с поперечным размещением, что оптимизирует пространство и упрощает процесс монтажа. Несомненным преимуществом этого корпуса является его готовность к работе с высокопроизводительными компонентами. Вы можете установить видеокарту длиной до 330 миллиметров и процессорный кулер высотой до 170 миллиметров, что охватывает подавляющее большинство современных решений на рынке. Семь слотов расширения предоставляют ample возможности для апгрейда системы. Для удобства подключения периферии на лицевой панели выведены два порта USB 2.0, один высокоскоростной USB 3.0 и аудиоразъемы. Система охлаждения является сердцем любой производительной сборки, и Defender HyperHub полностью готов к ее организации. Хотя вентиляторы в комплект не входят, корпус предлагает множество посадочных мест для их установки: на верхней панели можно разместить два вентилятора размером 140 миллиметров или один на 120 миллиметров, на задней панели — один на 120 миллиметров, а в отсеке блока питания — два на 120 миллиметров. Для энтузиастов предусмотрена возможность монтажа системы жидкостного охлаждения: на верхнюю панель можно установить радиатор размером 120 или 240 миллиметров, а на заднюю — радиатор на 120 миллиметров. Для защиты от пыли на верхней панели установлен специальный фильтр, облегчающий обслуживание корпуса.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью
Отзывы о товаре Корпус MIDITOWER HyperHub ATX Micro-ATX Mini-ITX W/O PSU USB3.0+2xUSB1.1+audio черный с окном 25131 DEFENDER