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Корпус Deepcool Matrexx 30 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Deepcool Matrexx 30 черный

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Корпус Deepcool Matrexx 30 черный - фото 1
Корпус Deepcool Matrexx 30 черный - фото 2
Корпус Deepcool Matrexx 30 черный - фото 3
Корпус Deepcool Matrexx 30 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 черный - фото 1
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 черный - фото 2
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 черный - фото 3
  • Корпус Deepcool Matrexx 30 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 286337
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Deepcool Matrexx 30 черный
3 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
193x378.2x405.8
Макс. высота процессорного кулера
151
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х41х25
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Deepcool Matrexx 30 черный

Обладающий оригинальной передней панелью и боковым окном корпус DEEPCOOL MATREXX 30 [DP-MATX-MATREXX30] сочетает в себе компактность и функциональность. Вы сможете собрать как универсальный домашний или офисный компьютер, так и игровую систему начального или среднего уровня. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 250 мм. Наибольшая высота кулера процессора равна 151 мм. Корпус DEEPCOOL MATREXX 30 [DP-MATX-MATREXX30] соответствует типоразмеру Mini-Tower. Совместимые материнские платы – Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется приобрести блок питания форм-фактора ATX. Одной из особенностей модели является наличие 5.25-дюймового отсека, который, в частности, можно использовать для монтажа оптического привода. Количество слотов расширения – 4. На панели управления размещены 2 порта USB, один из которых соответствует стандарту USB 3.0. Есть и стандартные аудиоразъемы, имеющие традиционное цветовое оформление. В комплекте – документация и крепеж. Длина, ширина и высота корпуса равны 405.8, 193 и 378.2 мм соответственно.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool Matrexx 30 черный

Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Дешего, сердито, очень простой и функциональный корпус. В комплеккте 1 вентилятор, есть место на морде еще под одну 120 вертушку и всё. Кабель менеджмент приемлемый, места для установки жестких дисков есть 2 3,5\" и 2 2,5\"
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус отличный вариант для холодной сборки, где нужно поставить привод для дисков
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Баир О.

Достоинства:


Комментарий:
Один из лучших кейсов в пределах 3000р, единственный минус, нет окна для прокладки кабеля питания процессора
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Уже собираю себе второй системник в таком корпусе, первый собирал в 2019 году, с тех пор качество не изменилось, такое же хорошее, только шильдик deepcool на лицевой панели новый из-за ребрендинга. Лучший корпус если вы собираете новый комп, но вам нужно воткнуть туда три старых винта и сидюк, большинство современных корпусов не имеют отсека 5.25 совсем и обычно два отсека для жестких дисков 3.5. С продувкой проблем нет, одна 120ка на выдув уже есть в комплекте, докупаем вторую такую же и ставим в переднюю стенку. Собирал не на самом горячем железе, xeon 2667v4 и rx580, для них продуваемости хватает с запасом, так же в первом корпусе стоял xeon 2650v2 и gtx1065 - тоже ничего не перегревалось.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Есть достаточно места внутри. Могу рекомендовать к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, относительно недорогой, стекло натуральное. Спроектирован так сеье, есть ошибки, так, спереди спокойно влезают 2 вентилятора, но с небольшим колхозом, штатно отверстия под 1 вентилятор. На пути потока воздуха перегородки и корзина hdd. И эта же корзина мешает установке длинных видеокарт. Крышка глухая, а задний вентилятор опять же получает сильное сопротивление потоку воздуха, потому как в металле перфорация недостаточная. В общем, корпус для скомного по тепловыделению сетапа
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный миди корпус. X99 отлично встал. Вентилятор работает тихо. Жалеть можно ещё двумя на переднюю стену. Открывается она, правда не очень комфортно. Но общее впечатление в любом случае, хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Ультра бюджетный корпус из тонкого металла. Если понимаете, что он именно такой, то разочарования не будет. Если хотите что-то в более высокой категории, то смотрите корпуса цена которых выше как минимум в два раза. Со своими задачами справляется, края завальцованы, не порезаться. Косы с проводами для подключения к материнке длинные. Болтики и пр. крепеж есть в пакетике, который идет с корпусом. В целом за свои деньги норм.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная модель. Добротно изготовлен, все Крепежи есть. И, конечно, стеклянный бок! Класс
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Места под укладку проводов нет, лучше доплатить и взять что-то стоящее
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Специалистом по кабель-менеджменту меня не назвать, но в целом корпус весьма добротный для бюджетной сборки. Дополнительно разместил с передней стороны корпуса кулер 120 мм. Можно еще один повесить там. Башня охлаждения процессора 151 мм, отлично подошла, но выше нельзя. Хотел корпус для размещения трех HDD - всё для этого есть.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус, боковушка из закалённого стекла, много отсеков для дополнительных дисков, толстый металл корпуса, на задней стенке есть вентилятор на выдув. Покупкой доволен.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
193x378.2x405.8
Макс. высота процессорного кулера
151
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Обладающий оригинальной передней панелью и боковым окном корпус DEEPCOOL MATREXX 30 [DP-MATX-MATREXX30] сочетает в себе компактность и функциональность. Вы сможете собрать как универсальный домашний или офисный компьютер, так и игровую систему начального или среднего уровня. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 250 мм. Наибольшая высота кулера процессора равна 151 мм. Корпус DEEPCOOL MATREXX 30 [DP-MATX-MATREXX30] соответствует типоразмеру Mini-Tower. Совместимые материнские платы – Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется приобрести блок питания форм-фактора ATX. Одной из особенностей модели является наличие 5.25-дюймового отсека, который, в частности, можно использовать для монтажа оптического привода. Количество слотов расширения – 4. На панели управления размещены 2 порта USB, один из которых соответствует стандарту USB 3.0. Есть и стандартные аудиоразъемы, имеющие традиционное цветовое оформление. В комплекте – документация и крепеж. Длина, ширина и высота корпуса равны 405.8, 193 и 378.2 мм соответственно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Дешего, сердито, очень простой и функциональный корпус. В комплеккте 1 вентилятор, есть место на морде еще под одну 120 вертушку и всё. Кабель менеджмент приемлемый, места для установки жестких дисков есть 2 3,5\" и 2 2,5\"
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Николай Л.

Достоинства:


Комментарий:
Корпус отличный вариант для холодной сборки, где нужно поставить привод для дисков
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Баир О.

Достоинства:


Комментарий:
Один из лучших кейсов в пределах 3000р, единственный минус, нет окна для прокладки кабеля питания процессора
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Уже собираю себе второй системник в таком корпусе, первый собирал в 2019 году, с тех пор качество не изменилось, такое же хорошее, только шильдик deepcool на лицевой панели новый из-за ребрендинга. Лучший корпус если вы собираете новый комп, но вам нужно воткнуть туда три старых винта и сидюк, большинство современных корпусов не имеют отсека 5.25 совсем и обычно два отсека для жестких дисков 3.5. С продувкой проблем нет, одна 120ка на выдув уже есть в комплекте, докупаем вторую такую же и ставим в переднюю стенку. Собирал не на самом горячем железе, xeon 2667v4 и rx580, для них продуваемости хватает с запасом, так же в первом корпусе стоял xeon 2650v2 и gtx1065 - тоже ничего не перегревалось.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
Есть достаточно места внутри. Могу рекомендовать к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, относительно недорогой, стекло натуральное. Спроектирован так сеье, есть ошибки, так, спереди спокойно влезают 2 вентилятора, но с небольшим колхозом, штатно отверстия под 1 вентилятор. На пути потока воздуха перегородки и корзина hdd. И эта же корзина мешает установке длинных видеокарт. Крышка глухая, а задний вентилятор опять же получает сильное сопротивление потоку воздуха, потому как в металле перфорация недостаточная. В общем, корпус для скомного по тепловыделению сетапа
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный миди корпус. X99 отлично встал. Вентилятор работает тихо. Жалеть можно ещё двумя на переднюю стену. Открывается она, правда не очень комфортно. Но общее впечатление в любом случае, хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Ультра бюджетный корпус из тонкого металла. Если понимаете, что он именно такой, то разочарования не будет. Если хотите что-то в более высокой категории, то смотрите корпуса цена которых выше как минимум в два раза. Со своими задачами справляется, края завальцованы, не порезаться. Косы с проводами для подключения к материнке длинные. Болтики и пр. крепеж есть в пакетике, который идет с корпусом. В целом за свои деньги норм.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасная модель. Добротно изготовлен, все Крепежи есть. И, конечно, стеклянный бок! Класс
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Виктор К.

Достоинства:


Комментарий:
Места под укладку проводов нет, лучше доплатить и взять что-то стоящее
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Артем К.

Достоинства:


Комментарий:
Специалистом по кабель-менеджменту меня не назвать, но в целом корпус весьма добротный для бюджетной сборки. Дополнительно разместил с передней стороны корпуса кулер 120 мм. Можно еще один повесить там. Башня охлаждения процессора 151 мм, отлично подошла, но выше нельзя. Хотел корпус для размещения трех HDD - всё для этого есть.
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2024
Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Отличный корпус, боковушка из закалённого стекла, много отсеков для дополнительных дисков, толстый металл корпуса, на задней стенке есть вентилятор на выдув. Покупкой доволен.


Корпус Deepcool Matrexx 30 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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