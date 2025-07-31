Корпус Deepcool Matrexx 30 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool Matrexx 30 черный
Обладающий оригинальной передней панелью и боковым окном корпус DEEPCOOL MATREXX 30 [DP-MATX-MATREXX30] сочетает в себе компактность и функциональность. Вы сможете собрать как универсальный домашний или офисный компьютер, так и игровую систему начального или среднего уровня. Корпус совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 250 мм. Наибольшая высота кулера процессора равна 151 мм. Корпус DEEPCOOL MATREXX 30 [DP-MATX-MATREXX30] соответствует типоразмеру Mini-Tower. Совместимые материнские платы – Micro-ATX и Mini-ITX. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется приобрести блок питания форм-фактора ATX. Одной из особенностей модели является наличие 5.25-дюймового отсека, который, в частности, можно использовать для монтажа оптического привода. Количество слотов расширения – 4. На панели управления размещены 2 порта USB, один из которых соответствует стандарту USB 3.0. Есть и стандартные аудиоразъемы, имеющие традиционное цветовое оформление. В комплекте – документация и крепеж. Длина, ширина и высота корпуса равны 405.8, 193 и 378.2 мм соответственно.
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Теги товара: 1x 120 мм, USB 3.0, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, USB 3.0, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Достоинства:
Комментарий:
Дешего, сердито, очень простой и функциональный корпус. В комплеккте 1 вентилятор, есть место на морде еще под одну 120 вертушку и всё. Кабель менеджмент приемлемый, места для установки жестких дисков есть 2 3,5\" и 2 2,5\"
Достоинства:
Комментарий:
Корпус отличный вариант для холодной сборки, где нужно поставить привод для дисков
Достоинства:
Комментарий:
Один из лучших кейсов в пределах 3000р, единственный минус, нет окна для прокладки кабеля питания процессора
Достоинства:
Комментарий:
Уже собираю себе второй системник в таком корпусе, первый собирал в 2019 году, с тех пор качество не изменилось, такое же хорошее, только шильдик deepcool на лицевой панели новый из-за ребрендинга. Лучший корпус если вы собираете новый комп, но вам нужно воткнуть туда три старых винта и сидюк, большинство современных корпусов не имеют отсека 5.25 совсем и обычно два отсека для жестких дисков 3.5. С продувкой проблем нет, одна 120ка на выдув уже есть в комплекте, докупаем вторую такую же и ставим в переднюю стенку. Собирал не на самом горячем железе, xeon 2667v4 и rx580, для них продуваемости хватает с запасом, так же в первом корпусе стоял xeon 2650v2 и gtx1065 - тоже ничего не перегревалось.
Достоинства:
Комментарий:
Есть достаточно места внутри. Могу рекомендовать к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, относительно недорогой, стекло натуральное. Спроектирован так сеье, есть ошибки, так, спереди спокойно влезают 2 вентилятора, но с небольшим колхозом, штатно отверстия под 1 вентилятор. На пути потока воздуха перегородки и корзина hdd. И эта же корзина мешает установке длинных видеокарт. Крышка глухая, а задний вентилятор опять же получает сильное сопротивление потоку воздуха, потому как в металле перфорация недостаточная. В общем, корпус для скомного по тепловыделению сетапа
Достоинства:
Комментарий:
Отличный миди корпус. X99 отлично встал. Вентилятор работает тихо. Жалеть можно ещё двумя на переднюю стену. Открывается она, правда не очень комфортно. Но общее впечатление в любом случае, хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Ультра бюджетный корпус из тонкого металла. Если понимаете, что он именно такой, то разочарования не будет. Если хотите что-то в более высокой категории, то смотрите корпуса цена которых выше как минимум в два раза. Со своими задачами справляется, края завальцованы, не порезаться. Косы с проводами для подключения к материнке длинные. Болтики и пр. крепеж есть в пакетике, который идет с корпусом. В целом за свои деньги норм.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная модель. Добротно изготовлен, все Крепежи есть. И, конечно, стеклянный бок! Класс
Достоинства:
Комментарий:
Места под укладку проводов нет, лучше доплатить и взять что-то стоящее
Достоинства:
Комментарий:
Специалистом по кабель-менеджменту меня не назвать, но в целом корпус весьма добротный для бюджетной сборки. Дополнительно разместил с передней стороны корпуса кулер 120 мм. Можно еще один повесить там. Башня охлаждения процессора 151 мм, отлично подошла, но выше нельзя. Хотел корпус для размещения трех HDD - всё для этого есть.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус, боковушка из закалённого стекла, много отсеков для дополнительных дисков, толстый металл корпуса, на задней стенке есть вентилятор на выдув. Покупкой доволен.
Отзывы о товаре Корпус Deepcool Matrexx 30 черный
Достоинства:
Комментарий:
Дешего, сердито, очень простой и функциональный корпус. В комплеккте 1 вентилятор, есть место на морде еще под одну 120 вертушку и всё. Кабель менеджмент приемлемый, места для установки жестких дисков есть 2 3,5\" и 2 2,5\"
Достоинства:
Комментарий:
Корпус отличный вариант для холодной сборки, где нужно поставить привод для дисков
Достоинства:
Комментарий:
Один из лучших кейсов в пределах 3000р, единственный минус, нет окна для прокладки кабеля питания процессора
Достоинства:
Комментарий:
Уже собираю себе второй системник в таком корпусе, первый собирал в 2019 году, с тех пор качество не изменилось, такое же хорошее, только шильдик deepcool на лицевой панели новый из-за ребрендинга. Лучший корпус если вы собираете новый комп, но вам нужно воткнуть туда три старых винта и сидюк, большинство современных корпусов не имеют отсека 5.25 совсем и обычно два отсека для жестких дисков 3.5. С продувкой проблем нет, одна 120ка на выдув уже есть в комплекте, докупаем вторую такую же и ставим в переднюю стенку. Собирал не на самом горячем железе, xeon 2667v4 и rx580, для них продуваемости хватает с запасом, так же в первом корпусе стоял xeon 2650v2 и gtx1065 - тоже ничего не перегревалось.
Достоинства:
Комментарий:
Есть достаточно места внутри. Могу рекомендовать к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Компактный, относительно недорогой, стекло натуральное. Спроектирован так сеье, есть ошибки, так, спереди спокойно влезают 2 вентилятора, но с небольшим колхозом, штатно отверстия под 1 вентилятор. На пути потока воздуха перегородки и корзина hdd. И эта же корзина мешает установке длинных видеокарт. Крышка глухая, а задний вентилятор опять же получает сильное сопротивление потоку воздуха, потому как в металле перфорация недостаточная. В общем, корпус для скомного по тепловыделению сетапа
Достоинства:
Комментарий:
Отличный миди корпус. X99 отлично встал. Вентилятор работает тихо. Жалеть можно ещё двумя на переднюю стену. Открывается она, правда не очень комфортно. Но общее впечатление в любом случае, хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Ультра бюджетный корпус из тонкого металла. Если понимаете, что он именно такой, то разочарования не будет. Если хотите что-то в более высокой категории, то смотрите корпуса цена которых выше как минимум в два раза. Со своими задачами справляется, края завальцованы, не порезаться. Косы с проводами для подключения к материнке длинные. Болтики и пр. крепеж есть в пакетике, который идет с корпусом. В целом за свои деньги норм.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная модель. Добротно изготовлен, все Крепежи есть. И, конечно, стеклянный бок! Класс
Достоинства:
Комментарий:
Места под укладку проводов нет, лучше доплатить и взять что-то стоящее
Достоинства:
Комментарий:
Специалистом по кабель-менеджменту меня не назвать, но в целом корпус весьма добротный для бюджетной сборки. Дополнительно разместил с передней стороны корпуса кулер 120 мм. Можно еще один повесить там. Башня охлаждения процессора 151 мм, отлично подошла, но выше нельзя. Хотел корпус для размещения трех HDD - всё для этого есть.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный корпус, боковушка из закалённого стекла, много отсеков для дополнительных дисков, толстый металл корпуса, на задней стенке есть вентилятор на выдув. Покупкой доволен.