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Корпус Zalman Z3 Iceberg White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Zalman Z3 Iceberg White

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Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 1
Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 2
Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 3
Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 4
Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 5
Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 6
Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 1
  • Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 2
  • Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 3
  • Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 4
  • Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 5
  • Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 6
  • Корпус Zalman Z3 Iceberg White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478025
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x480x410
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
7.6

Описание товара Корпус Zalman Z3 Iceberg White

Zalman Z3 Iceberg White — это современный компьютерный корпус формата Mid-Tower, выполненный в элегантном белом цвете с дизайном, вдохновленным геометрией айсберга. Он сочетает в себе минималистичную эстетику, отличную вентиляцию и продуманное внутреннее пространство для сборки производительного игрового или рабочего ПК.

Отзывы о товаре Корпус Zalman Z3 Iceberg White




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x480x410
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Zalman Z3 Iceberg White — это современный компьютерный корпус формата Mid-Tower, выполненный в элегантном белом цвете с дизайном, вдохновленным геометрией айсберга. Он сочетает в себе минималистичную эстетику, отличную вентиляцию и продуманное внутреннее пространство для сборки производительного игрового или рабочего ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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