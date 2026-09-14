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Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R)

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Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R) - фото 1
Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R) - фото 1
  • Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 486119
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R)
3 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х21
Вес, кг.
2.5

Описание товара Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R)

Корпус Foxline FL-733 [FL-733-FZ500R] черного цвета соответствует типоразмеру Mini-Tower. Модель рассчитана на сборку универсального компьютера для дома или офиса. Совместимый форм-фактор материнских плат – Micro-ATX.

Отзывы о товаре Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x350x325
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
5
Развернуть
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline FL-733 [FL-733-FZ500R] черного цвета соответствует типоразмеру Mini-Tower. Модель рассчитана на сборку универсального компьютера для дома или офиса. Совместимый форм-фактор материнских плат – Micro-ATX.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус Foxline Minitower FL-733 500W black (mATX, 2xUSB2.0, 500W 12cm, w/pwr cord, w/o FAN) (FL-733-FZ500R) - по цене 3360 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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