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Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000)

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Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000) - фото 1
Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000) - фото 2
Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000) - фото 3
Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000) - фото 1
  • Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000) - фото 2
  • Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000) - фото 3
  • Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635488
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
46х45х24
Вес, кг.
3.24

Описание товара Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000)

Корпус для компьютера ACD Coffre 103 — это стильное и функциональное решение для сборки ПК. Он выполнен в чёрном цвете, что придаёт ему элегантный и современный вид.



Теги товара: Нет, Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000)




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Корпус для компьютера ACD Coffre 103 — это стильное и функциональное решение для сборки ПК. Он выполнен в чёрном цвете, что придаёт ему элегантный и современный вид.


Теги товара: Нет, Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус ACD Coffre 103 Black (MO-TC200-0000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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