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Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS)

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Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS) - фото 1
Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS) - фото 2
Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 635408
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS)
2 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
185x410x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х44х24
Вес, кг.
3

Описание товара Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS)

Корпус ExeGate CP-603 представлен в форм-факторе Mid-Tower и обладает размерами 400x185x410 мм. В нем можно уместить материнскую плату типоразмера Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX в вертикальном положении. Габариты корпуса ExeGate CP-603 и его конструкция позволят задействовать в компьютерной сборке видеокарту длиной до 210 мм, процессорный кулер высотой до 140 мм и блок питания длиной до 210 мм. Для накопителей данных предусмотрено три отсека 2.5 и два отсека 3.5. Корпус выполнен из стали толщиной 0.5 мм, фронтальная панель изготовлена из пластика.



Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
185x410x400
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
210
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 мм, тыловых 1 x 92 или 1 x 80 мм, боковых 2 x 120 или 2 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate CP-603 представлен в форм-факторе Mid-Tower и обладает размерами 400x185x410 мм. В нем можно уместить материнскую плату типоразмера Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX в вертикальном положении. Габариты корпуса ExeGate CP-603 и его конструкция позволят задействовать в компьютерной сборке видеокарту длиной до 210 мм, процессорный кулер высотой до 140 мм и блок питания длиной до 210 мм. Для накопителей данных предусмотрено три отсека 2.5 и два отсека 3.5. Корпус выполнен из стали толщиной 0.5 мм, фронтальная панель изготовлена из пластика.


Теги товара: Сталь, Нет, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Корпус ExeGate CP-603 (без БП) черный (EX278394RUS) - по цене 2000 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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