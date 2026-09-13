Корпус Digma DCC-MD301 черный
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714864
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 405 x 305 мм
Макс. высота процессорного кулера
110
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель -2 x 120 мм. Задняя панель-1х80. Передняя панель-2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х21
Вес, кг.
2
Описание товара Корпус Digma DCC-MD301 черный
Корпус Digma DCC-MD301 представляет собой черный ATX корпус без блока питания. На передней панели корпуса расположены порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Этот корпус обеспечивает эффективное охлаждение компонентов компьютера и предоставляет пользователю удобный доступ к часто используемым портам.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Верхнее, С вентилятором
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
170 x 405 x 305 мм
Макс. высота процессорного кулера
110
Максимальная длина видеокарты
260
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Боковая панель -2 x 120 мм. Задняя панель-1х80. Передняя панель-2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, аудио
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
6
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус Digma DCC-MD301 представляет собой черный ATX корпус без блока питания. На передней панели корпуса расположены порты USB 2.0 и USB 3.2 Gen 1, а также аудиоразъемы для удобного подключения периферийных устройств. Этот корпус обеспечивает эффективное охлаждение компонентов компьютера и предоставляет пользователю удобный доступ к часто используемым портам.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Верхнее, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Верхнее, С вентилятором
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